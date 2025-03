Katy Perry revela mais uma música fora da setlist da “Lifetimes Tour”

A expectativa para a “The Lifetimes Tour” de Katy Perry continua crescendo, mas a cantora tem surpreendido os fãs ao revelar quais músicas não farão parte do repertório da turnê. A mais recente confirmação veio através das redes sociais, quando Perry afirmou que “Brick by Brick” está fora da setlist.

O anúncio foi feito junto ao lançamento de um vinil comemorativo do seu “MTV Unplugged” (2009). No Twitter, a artista brincou com os seguidores: “Não, eu não vou tocar ‘Brick by Brick’ na turnê, trolls, mas hoje marca oficialmente seis semanas até a ‘The Lifetimes Tour'”.

Além de “Brick by Brick”, Katy Perry já havia antecipado que outras faixas queridas pelos fãs também ficarão de fora, incluindo “Legendary Lovers”, “Simple”, “The Box” e “Walking On Air”. Por outro lado, a cantora confirmou que “Crush”, “Nirvana” e “Wonder” estarão no repertório e sugeriu que “Ghost” pode ter espaço na turnê.

Esta será a primeira turnê mundial de Katy Perry em seis anos. Após um período de shows fixos em Las Vegas, a cantora retoma a estrada com uma agenda robusta de 83 apresentações, passando por América, Europa e Oceania. Entre os destaques, está sua participação como headliner no festival The Town, em São Paulo, no dia 14 de setembro.

Apesar da recepção morna do álbum “143”, lançado no ano passado, a turnê tem sido um sucesso de vendas. Katy Perry esgotou ingressos em arenas de países como México, Austrália, Argentina, Inglaterra e França, levando à adição de shows extras para atender à demanda do público.

Katy Perry: Rebecca Black confirmada como ato de abertura

Outra novidade divulgada por Katy Perry é que a cantora Rebecca Black será a atração de abertura da “The Lifetimes Tour”. As duas têm uma relação de amizade desde que Black fez uma aparição no clipe de “Last Friday Night”, lançado em 2011.

Perry usou o Instagram para compartilhar a novidade, fazendo uma referência ao hit “Friday”, de Rebecca Black: “Estou prestes a passar muito mais sextas com a Rebecca Black. Seja bem-vinda à ‘The Lifetimes Tour’, babe.”

Com esses anúncios, a expectativa só aumenta para a estreia da turnê, que promete levar ao público um misto de nostalgia e novidades da carreira de uma das maiores estrelas do pop mundial.