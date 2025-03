Detalhes sobre o videoclipe de ‘Still Bad’ da Lizzo

A cantora e compositora Lizzo continua sua trajetória rumo a uma nova era musical com a estreia do videoclipe de seu mais recente single, “Still Bad”. A faixa, que sucede “Love in Real Life”, dá continuidade à narrativa visual iniciada no clipe anterior, adicionando novos elementos cinematográficos e um toque de mistério.

O vídeo começa com Lizzo amanhecendo no capô de um carro branco, vestindo a mesma roupa da noite anterior. A trama rapidamente toma um rumo inesperado quando a artista é atingida por um balde de tinta vermelha – ou algo que remete a sangue – e se vê em meio a uma floresta envolta em uma atmosfera sombria. O carro branco em chamas ao fundo reforça o tom dramático da produção. Conforme a história se desenrola, Lizzo percorre a floresta vestindo um macacão de látex vermelho, enquanto figuras misteriosas cobertas de prata a perseguem. A tensão se dissipa momentaneamente quando essas criaturas se unem a ela em uma sequência coreografada, remetendo à interação com zumbis em “Love in Real Life”. O clipe termina com a cantora flutuando sobre um lago escuro, cercada pelos seres enigmáticos.

A faixa, que mistura elementos do pop e da disco music, traz uma mensagem de empoderamento e resiliência, refletida nos versos intensos do refrão: “Eu não preciso dele, eu preciso de uma bebida / Eu não sei por que a vida está tão difícil ultimamente / Mas depois de tudo, eu ainda estou aqui e ainda sou incrível, baby / Então, eu não posso reclamar.” A letra reforça um sentimento de superação e autoconfiança, reafirmando a força de Lizzo diante dos desafios.

Dirigido por Colin Tilley – nome por trás de videoclipes de grandes estrelas como Justin Bieber, Halsey e Megan Thee Stallion –, o projeto visual de “Still Bad” demonstra uma estética cinematográfica ousada e um simbolismo forte, consolidando o momento de renovação artística da cantora.

Com este lançamento, Lizzo aquece os motores para seu próximo álbum, “Love in Real Life”, que será seu primeiro trabalho de estúdio desde “Special” (2022).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lizzo (@lizzobeeating)

Detalhes sobre o videoclipe de ‘Love in Real Life’ de Lizzo

A divulgação da faixa começou com um teaser impactante, em que a cantora narra: “Tudo era muito mais simples, e é exatamente disso que eu preciso. Sem visualizações, sem curtidas. Amor real. Na vida real.” A declaração reforça o conceito do projeto e sugere uma abordagem mais introspectiva em sua música.

Despedida da Era ‘Special’

Os indícios de um novo ciclo surgiram quando Lizzo se despediu oficialmente do álbum “Special” (2022), um trabalho que representou seu retorno após um período conturbado. Em publicação no Instagram, a artista expressou gratidão pelo impacto do disco, que rendeu prêmios como o Grammy de Gravação do Ano para “About Damn Time” e consolidou seu nome na indústria musical. Além dos prêmios, “Special” percorreu o mundo com uma turnê marcante, levando a artista a 14 países e três continentes.

Novo som, nova estética

A sonoridade de “Love In Real Life” aposta em influências do rock, trazendo uma vibração nostálgica e ao mesmo tempo moderna. Com uma melodia envolvente e um refrão viciante, a música se destaca como um potencial hit radiofônico. No videoclipe, Lizzo surge deslumbrante em um visual inspirado no icônico figurino de Cher em “If I Could Turn Back Time”, reforçando a atmosfera retrô e dançante da produção.

O último lançamento solo de Lizzo havia sido “Pink”, faixa que integrou a trilha sonora do filme “Barbie” (2023). No entanto, ainda não há informações sobre um novo álbum completo, o que mantém os fãs ansiosos por novidades.