Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (16/3)

“DOLCE FAR NIENTE”.

Data estelar: Lua Vazia das 6h52 de hoje até 4h31 de amanhã HBr.

Ainda bem que é domingo, para desfrutar do “dolce far niente”, sem culpa, sem pressa, sem ansiedade, mas a inércia da civilização nos boicota, porque apesar de termos certeza da oportunidade, mesmo assim continuamos imaginando que temos de fazer acontecer algo objetivo.

Enquanto isso, a subjetividade, tão desprezada por nossa civilização materialista, merece atenção, inclusive porque é dela que provém tudo que vamos manifestar, ou não é verdade que toda ação objetiva humana começa num sentimento abstrato, numa ideia intangível e invisível?

Consagra, por isso, o dia de hoje, a te relacionar com serenidade com a abstração da alma, reconectando tua mente a esse mundo no qual há seres que navegam com destreza, a hierarquia dos Anjos, as potestades e a trindade de Deus Masculino, Deusa Feminina e Filho Neutro.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As atitudes que você não pode tomar agora, porque as circunstâncias impedem ou porque seria insensato as colocar em marcha, precisam ser amadurecidas, porque não são loucuras, apenas não é o tempo delas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ainda que tudo demore infinitamente mais do que sua alma desejaria, mesmo assim você não há de concluir que deva estar acontecendo algo muito errado. Considere com sabedoria as condições gerais do mundo, isso sim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É importante que você tenha clareza a respeito de suas pretensões, as contemplando com absoluta honestidade, porque isso vai garantir que você se aproxime das pessoas certas para as levar para a prática.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Chegar perto do que você pretende e de repente as coisas degringolarem e parecerem, de novo, distantes e inalcançáveis, essa é uma experiência que vai estressando. Porém, mantenha o prumo, as coisas se resolvem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Por mais denso que pareça o panorama de vez em quando, sua alma não há de depositar tamanha confiança em que as coisas permanecerão desse jeito para sempre. Acredite também na esperança, ela é real e verdadeira.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que pareça impossível lidar com certas pessoas, elas são essenciais e, por isso, você precisa continuar as preservando e fazendo a manutenção dos relacionamentos. É estressante, mas também vai compensar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se tudo que é possível, por enquanto, é fazer trabalho de formiga, então se dedique a isso com alegria, tomando distância das expectativas de que tudo se resolva de imediato, e que a grande sorte bata à sua porta.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Muitas pessoas tentam seduzir com propostas lindas e discursos maravilhosos, apresentando facilidades que, depois, se mostram falsas. Use a intuição, ela está sempre certa, você não precisa cair na armadilha da sedução.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Desapegar-se do passado, se fosse fácil, todo mundo seria livre, leve e solto, mas as coisas são diferentes, nos apegamos, inclusive, ao passado que nos atormenta, porque tememos nos lançar ao futuro.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Por mais que você se apegue a certas memórias, ainda assim essas precisam encontrar outra maneira de ser interpretadas, porque se você estacionar na forma habitual, perderá de vista as oportunidades em curso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando uma maneira de tentar realizar suas pretensões deixe de surtir efeito, se desapegue dela o quanto antes e toque a bola para frente, porque o andamento do destino se manifesta com dinamismo impressionante.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A ansiedade é uma companheira indesejável do caminho, péssima conselheira e motivadora de ações atrapalhadas, mas ela está sempre por aí, e sua alma lhe dá ouvidos porque se apega a ela. Melhor desfazer essa relação.