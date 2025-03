Anahí reforça sua identidade e declara: “Sou rebelde para sempre!”

A cantora e atriz mexicana Anahí voltou a reafirmar sua identidade ao declarar que é “rebelde para sempre” em resposta a um vídeo publicado pelo comediante brasileiro Edmar Colin. No conteúdo compartilhado na rede social X (antigo Twitter), Colin exalta a carreira solo da artista, destacando canções como “Superenamorándome”, “Para Quê” e “Inesperado”.

O vídeo rapidamente chegou até Anahí, que interagiu com os fãs de forma carinhosa:

“Sou tudo isso e rebelde para sempre! Amei! Obrigada, bebês”, escreveu a cantora, reacendendo o entusiasmo dos admiradores e, ao mesmo tempo, trazendo à tona as polêmicas envolvendo o RBD.

A declaração de Anahí acontece em um momento delicado para o grupo. Após a grandiosa “Soy Rebelde Tour” em 2023, os integrantes passaram a enfrentar conflitos internos, especialmente devido às auditorias financeiras e a um processo judicial movido contra o ex-sócio Guillermo Rosas, que por muitos anos foi amigo próximo da cantora.

A situação gerou discordâncias entre os membros, resultando em um distanciamento visível.

Atualmente, Anahí tem mantido uma relação mais próxima apenas com Dulce María. Por outro lado, a artista parece afastada de Christian Chávez, Christopher von Uckermann e Maite Perroni, sendo que esta última chegou a comentar publicamente sobre a relação entre elas, sugerindo um distanciamento.

Anahí: Projetos indefinidos e futuro incerto

Os desentendimentos entre os integrantes também impactaram diretamente os planos futuros do RBD. Durante a turnê, o grupo gravou um álbum inédito, um documentário e o show completo realizado em São Paulo. No entanto, todos esses lançamentos seguem indefinidos, sem previsão para serem divulgados ao público.

Além disso, havia a possibilidade de novas apresentações após o encerramento da turnê, mas, devido às divergências, esses planos foram deixados de lado. Os membros do grupo têm sido categóricos ao afirmar que não há previsão para uma nova série de shows, o que reforça a incerteza sobre o futuro do RBD.

Apesar dos desafios, Anahí segue conquistando espaço com sua carreira solo e mantendo uma forte conexão com seus fãs, reafirmando que, independentemente do futuro do grupo, seu espírito rebelde permanece vivo.