Rosé e Bruno Mars quebram recorde histórico com “APT.” no YouTube - (crédito: TMJBrazil)

A parceria entre Rosé, integrante do BLACKPINK, e Bruno Mars segue conquistando marcos impressionantes. O videoclipe de “APT.” atingiu a marca de 1,3 bilhão de visualizações no YouTube em apenas 146 dias e nove horas, estabelecendo um novo recorde para um artista asiático.

Esse feito reforça não apenas o alcance global da cantora sul-coreana, mas também a sinergia entre dois dos maiores nomes da música pop internacional.

No ranking geral de clipes que alcançaram essa marca em menor tempo, “APT.” agora ocupa a quinta posição, ficando atrás apenas de “Despacito” (Luis Fonsi feat. Daddy Yankee), “Shape of You” (Ed Sheeran), “Hello” (Adele) e “Mi Gente” (J Balvin e Willy William). Essa conquista coloca Rosé e Bruno Mars entre um seleto grupo de artistas que conseguiram engajar uma audiência massiva em tempo recorde.

Lançado em 18 de outubro de 2024, o videoclipe faz parte da divulgação do álbum solo “rosie”, de Rosé. Desde então, a faixa se tornou um fenômeno global, acumulando também recordes em outras plataformas como Spotify e nos rankings da Billboard.

Atualmente, “APT.” segue com uma média de 5,6 milhões de streams diários no Spotify, um número que evidencia sua permanência entre as favoritas do público.

Bruno Mars: Domínio nas paradas globais

Além do sucesso estrondoso no YouTube, “APT.” continua dominando as paradas musicais. A canção lidera a Billboard Global Excl. U.S. há 17 semanas consecutivas, quebrando um recorde prévio que já pertencia à dupla. Na última semana, a faixa acumulou 84,2 milhões de streams e vendeu 7.000 cópias digitais fora dos Estados Unidos, demonstrando a força da música no cenário internacional.

A Billboard Global Excl. U.S. é uma das paradas mais relevantes da atualidade, considerando dados de mais de 200 territórios ao redor do mundo. Lançada em setembro de 2020, a classificação é baseada em uma fórmula que pondera streams oficiais de plataformas de áudio e vídeo, além de vendas digitais. A permanência de “APT.” no topo por tantas semanas demonstra a grande aceitação da faixa, consolidando Rosé e Bruno Mars como artistas de impacto global.

Com tamanha repercussão, “APT.” se tornou um dos maiores sucessos da carreira solo de Rosé, que vem conquistando espaço fora do BLACKPINK. A cantora já expressou em entrevistas seu desejo de explorar novas sonoridades e expandir seu repertório artístico. Enquanto isso, Bruno Mars reafirma sua posição como um dos artistas mais versáteis da atualidade, conseguindo transitar entre diferentes estilos musicais e colaborar com talentos emergentes e consagrados.

A expectativa agora gira em torno dos próximos passos dessa parceria de sucesso. Rumores indicam que novos projetos podem estar a caminho, o que aumenta a ansiedade dos fãs por mais colaborações entre os dois artistas. Independente do que o futuro reserva, “APT.” já entrou para a história como um dos clipes mais impactantes da década.