Sandy e Junior prestigiam estreia de documentário sobre Milton Nascimento

Na noite desta terça-feira, um encontro especial reuniu grandes nomes da música brasileira na pré-estreia do documentário Milton Bituca Nascimento, que aconteceu em um cinema de São Paulo.

A presença de Sandy e Junior foi um dos destaques do evento, que também contou com a participação de Liniker, Criolo, Fernanda Rodrigues, Raoni Carneiro e Gabriel Leone.

O documentário, dirigido por Flávia Moraes, retrata os últimos momentos de Milton Nascimento nos palcos, acompanhando sua emocionante turnê de despedida.

Durante dois anos, a câmera registrou a conexão do cantor com seu público, além de depoimentos exclusivos de artistas nacionais e internacionais. A produção promete emocionar fãs de todas as gerações, celebrando a grandiosidade de um dos maiores nomes da música brasileira. O lançamento está previsto para o dia 20 de março de 2025.

Sandy e Junior: A homenagem musical no álbum ReNASCIMENTO

Além do documentário, o legado de Milton Nascimento será revisitado por uma nova geração de artistas no álbum ReNASCIMENTO, que trará releituras de clássicos do cantor. O projeto conta com produção de Victor Pozas e inclui 12 faixas interpretadas por nomes como Sandy, Liniker, Os Garotin e Clarissa.

Entre as músicas confirmadas, destacam-se:

“Travessia” – Sandy e Mateus Asato

– Sandy e Mateus Asato “Encontros e Despedidas” – Liniker feat. Tallin Studio Orchestra

– Liniker feat. Tallin Studio Orchestra “Bola de Meia, Bola de Gude” – Os Garotin

– Os Garotin “A Festa” – Clarissa

– Clarissa “Ânima” – Tim Bernardes, Zé Ibarra e Dora Morelenbaum feat. Tallin Studio Orchestra

– Tim Bernardes, Zé Ibarra e Dora Morelenbaum feat. Tallin Studio Orchestra “Paula e Bebeto” – Johnny Hooker e Kell Smith

– Johnny Hooker e Kell Smith “Cais” – Maro

– Maro “Clube da Esquina nº2” – Outro Eu

– Outro Eu “A Lua Girou” – Agnes feat. Tallin Studio Orchestra

– Agnes feat. Tallin Studio Orchestra “Tudo Que Você Podia Ser” – Lucas Mamede

– Lucas Mamede “Canção da América” – Tuca Oliveira

A expectativa é que o álbum traga um novo olhar para as composições icônicas de Milton, introduzindo sua obra a novas audiências e reafirmando sua relevância na música mundial.

O evento da pré-estreia reforçou a influência e a admiração que Milton Nascimento conquistou ao longo das décadas. Com uma carreira marcada por inovação e autenticidade, sua despedida dos palcos se torna também uma celebração de sua história. Tanto o documentário quanto o álbum prometem emocionar os fãs e manter viva a essência de um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos.