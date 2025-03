Jennie Conquista o Top 10 Global do Spotify com ‘like JENNIE’ - (crédito: TMJBrazil)

Jennie, integrante do BLACKPINK, alcançou mais um marco em sua carreira solo. O single “like JENNIE” continua a ganhar força nas paradas musicais, registrando mais de 4,3 milhões de reproduções diárias no Spotify. Com isso, a cantora se tornou a única artista de K-Pop a figurar no Top 10 global da plataforma com uma faixa solo.

Na última atualização do Spotify Global, “like JENNIE” subiu da 9ª para a 7ª posição, consolidando sua popularidade. Embora sua colega de grupo, Rosé, também esteja em alta com “APT.” – uma colaboração com Bruno Mars –, é Jennie quem lidera entre os artistas solo do gênero.

O sucesso de “like JENNIE” reflete a crescente influência de Jennie no cenário musical internacional. Além desse hit, a cantora possui múltiplas entradas no ranking do Spotify: “Handlebars” (com Dua Lipa) ocupa a 25ª posição, “One of the Girls” (com The Weeknd e Lily-Rose Depp) está em 34º lugar, “extraL” (com Doechii) aparece em 35º, “Love Hangover” (com Dominic Fike) está em 107º e “Mantra” figura em 144º.Grande parte dessas faixas fazem parte de “Ruby”, álbum solo de Jennie lançado pela Columbia Records. O disco já alcançou um impressionante número de vendas na Coreia do Sul, ultrapassando a marca de 650 mil cópias, segundo dados da Hanteo. Esse feito faz de “Ruby” o primeiro álbum de uma artista solo feminina a atingir essa cifra em 2025.

Comparado aos álbuns solos das demais integrantes do BLACKPINK – “rosie” (Rosé), “AMORTAGE” (Jisoo) e “Alter Ego” (Lisa) –, “Ruby” registrou a melhor semana de lançamento no mercado coreano. Esse desempenho reforça a força da cantora como um dos grandes nomes da música pop global.

Jennie: Recordes no Spotify

Jennie não apenas conquistou o Top 10 global do Spotify, mas também quebrou dois recordes importantes. Ela se tornou a artista solo coreana com o maior número de músicas no Top 10 da plataforma: “One of the Girls” (2º lugar), “Mantra” (5º lugar) e “like JENNIE” (10º lugar). Além disso, “Ruby” é o primeiro álbum solo de uma cantora coreana a emplacar múltiplas faixas no Top 10 global do Spotify, reforçando seu impacto internacional.

Com o sucesso estrondoso de “like JENNIE” e de “Ruby”, a artista reafirma seu espaço na indústria musical e segue conquistando fãs ao redor do mundo. Sua ascensão nas paradas reforça não apenas seu talento individual, mas também a força do K-Pop no cenário global.