Álbum novo? Demi Lovato é vista em estúdio

Após um período afastada dos holofotes, Demi Lovato voltou a dar indícios de novidades na carreira musical. A cantora compartilhou em suas redes sociais momentos de uma sessão em estúdio ao lado de grandes nomes da composição, conhecidos por colaborações com artistas como Justin Bieber e Charli XCX.

Entre os profissionais que estão trabalhando com Demi estão Jake Torrey e Zhone. Torrey, que já compôs para Justin Bieber, tem no currículo sucessos como “Off My Face” e “Lifetime”, faixas do álbum Justice (2021). Além disso, sua lista de colaborações inclui trabalhos com Charlie Puth, YUNGBLUD e diversos grupos do cenário K-Pop, como TWICE, LE SSERAFIM, MONSTA X e TOMORROW X TOGETHER.

Zhone, por sua vez, esteve envolvido na criação de “Talk Talk”, música do recente álbum Brat (2024) de Charli XCX. Ele também assina faixas como “Rush”, de Troye Sivan, “Joyride”, de Kesha, e “Twist the Knife”, de Rebecca Black.

Novo projeto sem rock, mas com identidade própria

Ainda em outubro de 2024, Demi revelou que seu próximo álbum traria uma nova abordagem, destacando que passou o último ano experimentando diferentes sonoridades. A cantora adiantou que o projeto não seguirá a linha rock de seu último trabalho, Holy Fvck (2022), mas também não confirmou um retorno definitivo ao pop. Segundo ela, o novo repertório se concentra em canções de amor e faixas com uma pegada sensual, refletindo seu atual momento artístico e pessoal.

O álbum Holy Fvck marcou a fase mais roqueira de Demi Lovato e contou com participações especiais de YUNGBLUD, Royal & The Serpent e Dead Sara. O disco foi bem recebido pelo público e pela crítica, garantindo à cantora um lugar no Top 10 da Billboard 200 e sendo reconhecido como um dos 50 melhores lançamentos do ano pela Billboard.