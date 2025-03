O forte desabafo de Justin Bieber sobre saúde mental

Justin Bieber usou seus Stories do Instagram para compartilhar uma reflexão profunda sobre sua autoestima. Em um momento de vulnerabilidade, o cantor admitiu que frequentemente se sente “despreparado e desqualificado”, contrariando a imagem de confiança que muitos projetam sobre ele.

Com um texto em preto sobre fundo branco, Bieber iniciou a mensagem mencionando um elogio que sempre recebeu: “As pessoas me disseram a vida toda: ‘Uau, Justin, você merece isso.'” No entanto, ele revelou que nunca se sentiu verdadeiramente merecedor. “Eu, pessoalmente, sempre me senti indigno. Como se fosse uma fraude. Quando as pessoas dizem que eu mereço algo, isso me faz pensar: ‘Se elas soubessem o que realmente passa pela minha cabeça, o quão crítico e egoísta eu sou, talvez não dissessem isso’.”

O cantor, que já levou dois Grammys ao longo da carreira, seguiu com um recado aos fãs que possam sentir o mesmo. “Se você também sente que está enganando a todos, bem-vindo ao clube. Eu definitivamente me sinto assim na maioria dos dias.”

Novos projetos e vida pública

Essa reflexão vem em meio a um período de grande movimentação na vida do astro. Bieber tem sinalizado que está trabalhando em novas músicas, quatro anos após o lançamento de seu último álbum, Justice (2021), que ocupou o topo da Billboard 200 por duas semanas. Recentemente, ele compartilhou uma foto no estúdio, sentado ao piano, alimentando as expectativas dos fãs sobre possíveis lançamentos.

Além das postagens musicais, Bieber tem sido assunto por outras publicações que chamaram a atenção. Um vídeo recente mostrou o cantor dançando e fumando o que parecia ser um baseado ou charuto enquanto curtia “Hardstone National Anthem”, de Don Toliver. Antes disso, ele foi visto fazendo freestyle com um amigo, improvisando versos como “High like a fly guy/ I fly high like a magpie/ I go high like a bad guy.”

Essas postagens surgiram em meio a especulações sobre seu estado de saúde e possível envolvimento com drogas. Em resposta, um representante do cantor e de sua esposa, Hailey Bieber, desmentiu os rumores, classificando as alegações como “exaustivas e lamentáveis”.

Uma nova fase de amadurecimento

Não é a primeira vez que Bieber compartilha reflexões profundas com seus seguidores. No mês passado, ele escreveu nos Stories: “É hora de crescer. Mudar é sobre deixar ir!”. Em outra postagem, ele questionou: “Você está cansado de tentar seguir todas as regras na esperança de obter os resultados que deseja? Descobri que o amor é mais poderoso do que as regras.”

O cantor ainda revelou que encontrou conforto na espiritualidade. “Hoje estou deixando ir e lembrando que o peso não está sobre mim para mudar. O peso está em Deus. Entrego todas as minhas inseguranças e medos a Ele esta manhã, porque sei que Ele os aceita de bom grado.”