Como seria a sonoridade original de ‘Mayhem’ de Lady Gaga

Em entrevista ao podcast Las Culturalistas, a cantora Lady Gaga revelou detalhes inéditos sobre o processo de criação de seu novo álbum, Mayhem. A artista contou que, em determinado momento, cogitou transformar completamente o disco, adotando uma sonoridade predominantemente electro grunge, estilo evidenciado em faixas como Perfect Celebrity.

A mudança drástica, no entanto, foi barrada pelo produtor executivo do álbum, Michael Polansky. “Eu estava muito empolgada com esse som electro grunge, como em Perfect Celebrity, e pensei: ‘Vou mudar tudo no álbum’”, relatou Gaga. Contudo, Polansky interveio: “Ele disse ‘Não, você não vai.’ E ele estava certo, porque eu sou todos esses gêneros, todas essas abordagens, todos esses processos. É por isso que, no final, é caos. Se você olhar de longe, não faz sentido. Mas, quando você coloca tudo junto, é a minha essência, e eu agradeço por verem isso em mim”, explicou a cantora.

A entrevista completa está disponível em inglês e pode ser acessada no podcast Las Culturalistas.

Lady Gaga no Brasil com show histórico

Além das revelações sobre o álbum, Lady Gaga também se prepara para um momento marcante na carreira. Com a turnê de Mayhem, a artista retorna ao Brasil após 13 anos para um espetáculo grandioso na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O show gratuito, marcado para o dia 3 de maio, seguirá o modelo da apresentação histórica de Madonna em 2024 no mesmo local.

Saiba o que Lady Gaga disse sobre o show no RJ

Lady Gaga, aos 38 anos, compartilhou sua empolgação com a ideia de realizar um show gratuito para o público carioca, programado para maio deste ano. A cantora expressou grande entusiasmo sobre a oportunidade de se conectar mais de perto com seus fãs brasileiros. “Tocar ao vivo é uma experiência única e estou muito animada por finalmente poder fazer isso”, afirmou Gaga durante uma entrevista ao renomado programa de rádio de Howard Stern.

O evento no Rio de Janeiro também tem um significado especial para a artista, que vê essa performance como uma forma de compensar o cancelamento de sua apresentação no Rock in Rio em 2017. “Eu deveria ter ido ao Rio naquela época, mas não consegui. Isso realmente me deixou triste”, revelou Gaga, que está ansiosa para cumprir essa promessa com seus admiradores.

Além de falar sobre a realização do show, a cantora compartilhou detalhes sobre seu noivado com o empresário Michael Polansky. Ela contou que ele a surpreendeu com dois anéis de noivado, sendo um deles uma folha de grama, que ela considera o de maior valor sentimental. “Esse anel é único e possui um significado que não se pode substituir”, explicou.