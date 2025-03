O que se sabe sobre ‘Love Me To Heaven’ de Jonas Brothers - (crédito: TMJBrazil)

Os Jonas Brothers confirmaram o lançamento de seu próximo single, intitulado “Love Me to Heaven”, para o dia 21 de março. O anúncio foi feito através das redes sociais do trio, onde os irmãos aparecem vestindo smokings canadenses e exibindo uma coreografia no céu. A nova faixa vem na sequência das recentes colaborações do grupo, incluindo “Slow Motion” com Marshmello e “I Dare You” com Rascal Flatts.

A banda já deu um gostinho do novo single durante o show comemorativo de seus 20 anos, realizado no mês passado em Toronto. Na ocasião, os fãs puderam ouvir ao vivo a animada faixa pop, que traz versos como: “Poderia me dar tudo, mas não é o suficiente / Você não pode colocar um preço no toque humano / Eu poderia estar triste, mas você me ama até o céu / Me ama até o céu, querida.”

Além do lançamento do single, os Jonas Brothers estão preparando um evento especial para celebrar sua trajetória de duas décadas no pop rock. A JONASCON, uma convenção totalmente dedicada ao grupo, acontecerá no dia 23 de março no American Dream Mall, em Nova Jersey. Os fãs poderão desfrutar de apresentações ao vivo, sets de DJs, painéis interativos, experiências imersivas, lojas pop-up, karaokê e até mesmo um bar temático inspirado no filme “Camp Rock”.

“Queremos relembrar toda a nossa jornada e agradecer aos fãs que estiveram conosco desde o começo”, declarou a banda em um comunicado oficial.

Embora ainda não tenham revelado todos os detalhes sobre onde “Love Me to Heaven” estará disponível, os Jonas Brothers prometeram que este será um “ano de música”. Os planos incluem novas canções, um álbum ao vivo, projetos solo e até um filme natalino para a Disney, chamado “Jonas Brothers Christmas Music”.

Os novos projetos dos Jonas Brothers para 2025

Os Jonas Brothers estão se preparando para um 2025 repleto de novidades e projetos emocionantes. Durante uma transmissão especial de fim de ano na TV norte-americana, o trio de irmãos – Kevin, Joe e Nick Jonas – deu pistas sobre o que os fãs podem esperar para o próximo ano.

Nick Jonas anunciou que, no dia 17 de janeiro, será lançada uma nova colaboração da banda com o DJ e produtor Marshmello. “Temos uma nova música com o Marshmello, que será lançada no dia 17 de janeiro”, revelou o cantor, deixando os fãs empolgados com a parceria.

Além disso, Nick compartilhou que, em 2025, retornará aos palcos da Broadway. “Vou voltar à Broadway no próximo ano em ‘The Last Five Years’, que mal posso esperar para fazer”, contou, confirmando sua participação na renomada peça musical.

Enquanto isso, Kevin Jonas deu a entender que os fãs podem se preparar para uma “grande turnê” em 2025. Joe, por sua vez, aproveitou para antecipar que o show de Ano Novo dos Jonas Brothers incluirá uma “prévia” de muitas músicas que farão parte da próxima turnê.