‘The Giver’: como Chappell Roan encara a música country

Chappell Roan está de volta às suas raízes musicais com um toque de ousadia. A cantora e compositora, conhecida como “A Princesa do Meio-Oeste”, lançou seu mais novo single, “The Giver”, nesta quinta-feira, 13 de março, trazendo uma nova abordagem ao gênero country.

Com uma melodia marcante de violino, a música se destaca pela letra confiante e desafiadora, onde Chappell canta no refrão: “Aceite como um tomador, porque, baby, eu sou uma doadora/ Não há necessidade de pressa, porque, baby, eu entrego/ Não sou um caipira desistente/ Eu faço o trabalho.”

A revelação do single foi feita nas redes sociais da artista, que compartilhou uma foto usando um traje de construção, refletindo sua conexão com as raízes country. “A música country tem um lugar muito especial no meu coração”, ela escreveu, lembrando dos momentos em que a ouvia em sua infância. “Eu cresci ouvindo-a todas as manhãs e tardes no meu ônibus escolar e a tinha girando ao meu redor em fogueiras, supermercados e bares de karaokê.”

Em relação ao futuro da sua carreira, Chappell foi clara: “Muitas pessoas têm perguntado se estou fazendo um álbum country. Minha resposta é… hmm, agora estou só criando músicas que me deixam feliz e que trazem diversão. ‘The Giver’ é minha versão de um country ousado, uma homenagem às divas clássicas que dominaram esse gênero, mas com o meu toque.”

Em entrevista ao podcast Country Heat Weekly da Amazon Music, ela comentou ainda que não tem a intenção de abandonar o pop: “Não estou tentando convencer ninguém a ouvir minha música com uma abordagem country. Escrevi isso porque achei engraçado criar uma música country lésbica. Não é sobre mudar de estilo, é apenas sobre me divertir e explorar novas sonoridades.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ??: *? Chappell Roan ?*:?? (@chappellroan)

Chappell Roan diz que não vai se afastar da música pop

Recentemente, Chappell Roan garantiu aos fãs que lançar a faixa The Giver não significaria que a música pop seria algo do passado.

“Tenho um lugar tão especial no meu coração para a música country“, ela escreveu no Instagram. “Eu cresci ouvindo-a todas as manhãs e tardes no meu ônibus escolar e a tinha girando ao meu redor em fogueiras, supermercados e bares de karaokê.”

“Muitas pessoas perguntaram se isso significa que estou fazendo um álbum country???”, continuou “Minha resposta é… hmm agora estou apenas fazendo músicas que me fazem sentir feliz e divertida e The Giver é minha opinião sobre c–try xoxo que as divas country clássicas liderem seu gênero, estou aqui apenas para girar e fazer um pequeno yodel gay para vocês.”

De acordo com a Billboard, ela aparecerá no episódio de 14 de março do Today’s Country Radio da Apple Music com Kelleigh Bannen, já que o E! News compartilhou um novo teaser dela falando de seu amor pelo country.

“Eu queria escrever uma música country porque pensei que seria engraçado”, explicou. “É exagerado e divertido”.

“Eu sou do sudoeste do Missouri”, continuou. “[Eu] cresci ouvindo música cristã e country, e então encontrei ‘Alejandro’ de Lady Gaga e pensei, ‘Acho que também gosto disso.’ Então, mantive o country no meu coração. E é tão incrivelmente nostálgico dirigir em West Hollywood e ter Jason Aldean [tocando] ou ‘Chattahoochee’ de Alan Jackson.”

De acordo com Chappell, uma das maiores inspirações para sua mudança para o mundo do country veio da dupla do Tennessee Big & Rich e seu single indicado ao Grammy de 2004 “Save a Horse (Ride a Cowboy).”

“Eu estava tipo, ‘Eu quero me sentir assim no palco. Eu quero sentir isso’”, explicou. “Porque é assim que eu escrevo. Eu estava tipo, ‘Como eu quero andar pelo palco e cantar?’ E eu estava tipo, ‘Eu quero escrever essa música, mas a versão do Chappell.’”

Vale lembrar que ela também garantiu novamente aos fãs que eles ouvirão bastante da música pop que estão acostumados daqui para frente. “Eu realmente fiz isso apenas por diversão”, ela acrescentou. “Não estou mudando de gênero nem nada.”

Vale destacar que a chegada do single marcará o primeiro lançamento de Chappell Roan desde Good Luck, Babe!, que ela lançou em abril do ano passado.