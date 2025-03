Detalhes sobre ‘Still Gonna Love You’ de Gwen Stefani

Gwen Stefani compartilhou uma nova faixa, “Still Gonna Love You”, lançada juntamente com a versão deluxe de seu mais recente álbum, Bouquet Deluxe. Esta edição especial do LP traz versões acústicas de todas as músicas do álbum Bouquet, lançado em novembro.

A canção, escrita em colaboração com Finneas, destaca uma poderosa mensagem de resiliência e amor incondicional. Com letras como “Você pode me afastar, vá em frente e cometa seus erros, eu não vou te julgar/ Nada que você possa dizer se quiser que eu te odeie, eu ainda vou te amar”, Stefani revela um tema de amor imbatível e permanente.

“Essa música é sobre um amor que nunca se quebra, que sempre estará presente, não importa o que aconteça, e que pode sempre te trazer de volta para casa”, afirmou Stefani.

O Bouquet original, lançado em novembro, foi gravado com uma banda ao vivo e marca o retorno de Stefani aos álbuns solo, sendo o quinto de sua carreira e o primeiro desde This Is What the Truth Feels Like de 2016. “Cada música foi escolhida com um significado profundo, representando um buquê de momentos passados, presentes e um olhar esperançoso para o futuro”, explicou a artista sobre o conceito do álbum.

Por que novo álbum de Gwen Stefani não é exatamente country

Gwen Stefani surpreendeu os fãs ao aparecer de chapéu de cowboy no anúncio de seu novo álbum Bouquet, levantando questionamentos sobre uma possível transição para o country. No entanto, em entrevista à Rolling Stone, a artista deixou claro que, apesar das influências do gênero, seu novo projeto não é um álbum country.

O disco foi gravado em Nashville, uma cidade icônica para o estilo country, mas Gwen afirmou que Bouquet traz, na verdade, uma forte influência do pop-rock dos anos 70, um som que remete à sua infância. “É tudo o que eu ouvia na perua a caminho da igreja”, contou Stefani, destacando que queria capturar essa nostalgia e transformá-la em uma grande declaração musical.

Aos 54 anos, Gwen revelou que a escolha do título Bouquet reflete o significado profundo que cada faixa carrega, como se cada canção fosse escolhida a dedo para formar um conjunto harmonioso e cheio de sentimentos.

A primeira amostra desse novo trabalho veio com o single Somebody Else’s, lançado em 20 de setembro. A faixa mistura elementos de country-rock, mas o coração do som permanece fiel ao estilo de Gwen, com letras introspectivas e emocionalmente carregadas. Na música, ela aborda a superação de um relacionamento, cantando sobre o alívio de ver seu ex “nos braços de outra pessoa”.

Embora Bouquet não seja completamente country, não há como negar a influência do gênero em seu trabalho recente. Isso pode ser atribuído à relação próxima de Stefani com a música country, especialmente por meio de seu marido, o cantor Blake Shelton, e suas participações no programa The Voice, onde ambos são treinadores. Além disso, o álbum foi gravado em Nashville, um cenário que certamente permeou o processo criativo.

Ainda assim, Gwen quer que os fãs saibam que ela continua a explorar suas raízes e inspirações de longa data, sem se limitar a rótulos. Essa liberdade criativa é o que faz de Bouquet um projeto tão esperado e único em sua trajetória.