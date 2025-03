Jay-Z: Reviravolta no caso Diddy com admissão de Mentira em Acusação

Uma reviravolta dramática abala o caso envolvendo o rapper Diddy e acusações de abuso sexual. Jane Doe, a mulher que acusou Jay-Z de estupro em uma festa de Diddy quando tinha 13 anos, admitiu em um áudio divulgado pela ABC News que mentiu sobre o envolvimento de Jay-Z.

Segundo ela, o advogado Tony Buzbee a incentivou a incluir o rapper no processo, sem que ela entendesse completamente o motivo.

O áudio revelador expõe a fragilidade da acusação contra Jay-Z. Em um trecho, o investigador pergunta se Jay-Z estava presente na festa, mas sem participação no estupro

. Jane Doe confirma que sim. Em outra interação, uma investigadora é incisiva ao perguntar se Jay-Z não teve envolvimento nos abusos sexuais, e Jane Doe concorda. A gravação lança dúvidas sobre a veracidade das alegações e levanta questões sobre a conduta do advogado Tony Buzbee.

A defesa de Jay-Z, liderada pelo advogado Alex Spiro, comemorou a divulgação do áudio e reiterou a importância da verdade vir à tona. “Não se pode permitir que essa pessoa esconda a realidade de que essa foi uma acusação falsa”, declarou Spiro à ABC News. Jay-Z, por sua vez, move um contra-processo contra Jane Doe e Tony Buzbee por difamação, buscando reparação pelos danos causados à sua imagem.

Jay-Z: Inocência comprovada?

A acusação original, apresentada em dezembro de 2023, alegava que Jay-Z e Diddy estupraram Jane Doe em uma festa após o VMA 2000. A inclusão de Jay-Z no processo, que inicialmente o identificava como “Celebridade A”, gerou grande repercussão e colocou o rapper em uma posição delicada. No entanto, a admissão da acusadora de que mentiu sobre o envolvimento de Jay-Z muda completamente o cenário do caso.

A ligação telefônica entre Jane Doe e Tony Buzbee, também divulgada pela ABC News, revela uma tentativa do advogado de contornar a situação. Buzbee questiona Jane Doe sobre a existência de uma gravação em que ela nega o abuso de Jay-Z, mas ela nega ter feito tal declaração. A conversa levanta suspeitas sobre a influência do advogado na mudança de versão da acusadora.

A reviravolta no caso Diddy com a admissão de mentira na acusação contra Jay-Z destaca a importância da investigação rigorosa e da busca pela verdade em casos de abuso sexual. A defesa de Jay-Z busca agora limpar o nome do rapper e responsabilizar os envolvidos na criação da falsa acusação.