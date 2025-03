Jennie e “Ruby”: Ascensão meteórica no streaming e conquista global

Jennie, integrante do fenômeno global Blackpink, solidifica sua posição como artista solo com o lançamento de seu tão aguardado álbum de estreia, “Ruby”.

O projeto, que explora uma variedade de gêneros como pop, hip-hop e R&B, conquistou o público e impulsionou os streams da cantora em mais de 300% na plataforma Deezer, demonstrando o poder de sua influência e o alcance de sua música.

“Ruby”, que já ultrapassou a marca de 650 mil cópias vendidas na Coreia do Sul, não apenas celebra a individualidade artística de Jennie, mas também prepara o terreno para o aguardado comeback do Blackpink, previsto para este ano. A artista, que estampa a capa da playlist “Top K-pop” da Deezer, consolida sua presença no cenário musical global, atraindo uma legião de fãs e conquistando novas audiências.

O álbum, composto por 15 faixas, incluindo colaborações de peso como “ExtraL” (com Doechii, Mantra e ZEN) e “Love Hangover” (com Dominic Fike), destaca-se pela diversidade sonora e pela qualidade das produções.

As cinco músicas mais ouvidas pelos fãs brasileiros na Deezer, “like JENNIE”, “ExtraL”, “Mantra”, “Handlebars” e “start a war”, refletem a variedade de estilos e a capacidade de Jennie em transitar entre diferentes atmosferas musicais.

Jennie: Do sucesso na Coreia do Sul ao topo das paradas internacionais

A ascensão meteórica de “Ruby” não se limita ao sucesso no streaming. O álbum estreou na 7ª posição da Billboard 200, marcando a primeira entrada solo de Jennie na principal parada de álbuns dos Estados Unidos. A artista se junta a suas companheiras de Blackpink, Rosé e Lisa, que também alcançaram o Top 10 da parada com seus projetos solo.

No Reino Unido, “Ruby” alcançou a 3ª posição na parada oficial de álbuns, a mais alta para uma cantora solo de K-pop. Três músicas do álbum, “like JENNIE”, “Handlebars” (com Dua Lipa) e “ExtraL” (com Doechii), também figuraram no Top 100 de singles, demonstrando o impacto global da música de Jennie.

A jornada de Jennie como artista solo é marcada por conquistas e reconhecimento. Seu primeiro show solo, “The Ruby Experience”, realizado em Incheon, na Coreia do Sul, celebrou o lançamento do álbum e proporcionou uma experiência inesquecível para os fãs. A artista, que se destaca pela versatilidade e pelo carisma, consolida sua posição como uma das maiores estrelas do K-pop da atualidade.