Justin Bieber diz que se sente uma “fraude”

Justin Bieber, um dos maiores ícones da música pop da atualidade, surpreendeu seus fãs ao abrir o coração sobre suas inseguranças e a luta contra a síndrome do impostor. Em uma série de stories no Instagram, o cantor canadense revelou que, apesar de todo o sucesso e reconhecimento, sempre se sentiu uma “fraude” e indigno de suas conquistas.

“As pessoas disseram minha vida inteira ‘Justin, você merece isso’. Eu pessoalmente sempre me senti indigno. Como uma fraude. Quando me disseram que eu mereci algo, isso fez eu me sentir tipo ‘droga, se soubessem meus pensamentos, o quão crítico eu sou, o quão egoísta eu realmente sou, não estariam dizendo isso'”, desabafou Bieber, expondo a fragilidade por trás da imagem de estrela.

A síndrome do impostor, caracterizada pela sensação de não merecimento e medo de ser desmascarado, é um problema que afeta muitas pessoas, inclusive aquelas que alcançaram o sucesso. A confissão de Bieber, que iniciou sua carreira aos 15 anos e conquistou o mundo com sua música, revela que a fama e o reconhecimento não são suficientes para afastar as inseguranças e os sentimentos de inadequação.

“Se você se identifica com isso, bem-vindo ao clube”, escreveu o cantor, em uma mensagem de apoio a seus fãs. “Eu definitivamente me sinto despreparado e desqualificado na maioria dos dias”.

A honestidade de Bieber em relação a suas lutas internas gerou uma onda de apoio e identificação nas redes sociais, com muitos fãs compartilhando suas próprias experiências com a síndrome do impostor.

Justin Bieber: Da ascensão meteórica à paternidade

Enquanto Bieber se abria sobre suas inseguranças, sua equipe se manifestava para negar rumores de recaída em drogas. Após fotos do cantor em Nova York levantarem especulações sobre seu estado de saúde, um porta-voz da equipe de Bieber afirmou ao site TMZ que as alegações são “exaustivas e lamentáveis”. “A narrativa constante de que Justin está usando drogas pesadas não é verdadeira. Ele está em um dos melhores momentos de sua vida”, garantiu o porta-voz.

Segundo a fonte, Bieber está focado em apoiar sua esposa, Hailey Bieber, e exercer seu papel de pai. O casal, que tem um bebê de seis meses, tem sido alvo de rumores de crise conjugal, mas o porta-voz garante que eles estão bem. A aparência cansada do cantor nas fotos, segundo ele, seria resultado da rotina intensa de cuidados com o filho.

Aos 31 anos, Justin Bieber busca equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira. Após um período de afastamento dos palcos, o cantor tem se dedicado à família e à produção de novas músicas. A expectativa dos fãs é que ele retorne em breve com novidades, mostrando que, apesar das inseguranças, sua paixão pela música continua a impulsioná-lo.