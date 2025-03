Benson Boone: Do fã envergonhado ao artista singular no Pop Global

Benson Boone, o nome por trás do fenômeno “Beautiful Things”, emerge como uma das figuras mais intrigantes do pop atual. Em uma entrevista reveladora à Rolling Stone, o artista não apenas confessou sua admiração por ícones como One Direction e Justin Bieber, mas também delineou sua firme intenção de forjar um caminho único, distante das comparações com Harry Styles ou qualquer outro nome consagrado.

A confissão de Boone sobre sua paixão secreta por boy bands e popstars, antes velada por um véu de vergonha, lança luz sobre a dualidade de sua trajetória.

“Sempre amei Justin Bieber e One Direction. Quer dizer, eu tinha vergonha de admitir isso para meus amigos”, revelou, desmistificando a imagem de um artista imune às influências do pop mainstream. A admissão, carregada de sinceridade, ressoa com a experiência de muitos jovens que encontram na música um refúgio e uma fonte de inspiração.

No entanto, a admiração não se traduz em imitação. Boone, com convicção, declara:

“Eu não quero ser igual ao Harry Styles e igual ao Freddie Mercury, e igual ao Justin Bieber, e igual ao One Direction, porque isso não sou eu. Eu sou Benson Boone! Sou completamente diferente.” A afirmação, longe de ser um mero exercício de autopromoção, revela um artista consciente de sua individualidade e determinado a construir um legado autêntico.

Benson Boone: A jornada de um artista em busca de sua identidade musical.

A jornada de Boone, marcada por encontros inesperados e aprendizados valiosos, ganha contornos ainda mais fascinantes com sua experiência como ato de abertura da “The Eras Tour” de Taylor Swift. A revelação de que conhecia pouco da discografia da artista antes do convite surpreende, mas também evidencia a humildade e a sede de conhecimento que o impulsionam. “Eu realmente não sabia muito sobre sua música, mas, depois de ouvir, fiquei tipo: ‘Meu Deus, essas são algumas das melhores canções que já ouvi na vida'”, confessou.

A experiência de abrir os shows de Swift, segundo Boone, foi transformadora.

“Ela é uma performer inacreditável e construiu um universo ao seu redor que é incomparável”, declarou, elogiando a gentileza e a autenticidade da artista. O encontro com Swift, além de expandir seus horizontes musicais, proporcionou um vislumbre do profissionalismo e da dedicação necessários para alcançar o sucesso em grande escala.

A trajetória de Benson Boone, do fã envergonhado ao artista em ascensão, é um testemunho do poder da autenticidade e da busca por um caminho próprio. Sua música, que ecoa influências diversas, mas se destaca pela singularidade, conquista cada vez mais fãs ao redor do mundo. A expectativa para sua apresentação no Lollapalooza Brasil 2025, portanto, é alta, com a promessa de um show memorável que celebrará a individualidade e a paixão pela música.