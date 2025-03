Como foi a carreira solo do Fifth Harmony e principais sucessos - (crédito: TMJBrazil)

O grupo Fifth Harmony, que conquistou uma legião de fãs desde sua formação no reality show “The X Factor” em 2012, entrou em hiato há sete anos. Composto por Ally Brooke, Camila Cabello, Dinah Jane, Lauren Jauregui e Normani, o quinteto deixou um legado no pop e abriu portas para que cada uma seguisse sua jornada solo. Desde então, cada ex-integrante encontrou um caminho próprio na indústria musical. Confira os maiores sucessos de cada uma:

Ally Brooke – “Low Key” (feat. Tyga)

Ally Brooke encontrou seu maior hit na faixa “Low Key”, lançada em 2019 em parceria com Tyga. A canção, que mistura pop e R&B, acumulou mais de 37 milhões de streams no Spotify e ultrapassou a marca de 44 milhões de visualizações no YouTube. Apesar de não ter entrado na Billboard Hot 100, a música conseguiu destaque em paradas específicas, como Rhythmic e Pop Songs, nos Estados Unidos.

Camila Cabello – “Havana” (feat. Young Thug)

Camila Cabello se consolidou como uma das artistas mais bem-sucedidas após o hiato do Fifth Harmony. Seu maior sucesso, “Havana”, lançado em 2017, atingiu o topo da Billboard Hot 100 e conquistou certificados de diamante em diversos países. Além disso, foi a música mais vendida digitalmente no mundo em 2018, acumulando 19 milhões de unidades comercializadas. No YouTube, o áudio da faixa soma 2 bilhões de reproduções, enquanto o videoclipe ultrapassa 1,1 bilhão de visualizações. No Spotify, “Havana” já foi ouvida mais de 2,2 bilhões de vezes.

Dinah Jane – “Boom Boom” (com Daddy Yankee, RedOne e French Montana)

Dinah Jane pode ter tido menos destaque em comparação às suas ex-colegas, mas conseguiu um momento de sucesso com “Boom Boom”, colaboração lançada em 2017 com Daddy Yankee, RedOne e French Montana. A música teve boa aceitação nos países latinos e chegou ao Top 30 da Hot Latin Songs, da Billboard. No Spotify, acumula 33 milhões de streams, enquanto o videoclipe já ultrapassou 149 milhões de visualizações no YouTube.

Lauren Jauregui – “Strangers” (com Halsey)

Lauren Jauregui se destacou com a faixa “Strangers”, lançada em 2017 ao lado de Halsey. A colaboração, que integra o álbum “hopeless fountain kingdom”, acumula 150 milhões de reproduções no Spotify e mais de 59 milhões de visualizações no YouTube. O sucesso da música também garantiu a única entrada de Lauren na Billboard Hot 100, atingindo a 100ª posição.

Normani – “Dancing With a Stranger” (com Sam Smith)

Normani brilhou com “Dancing With a Stranger”, colaboração com Sam Smith lançada em 2019. O hit se tornou seu maior sucesso até o momento, registrando 1,4 bilhão de streams no Spotify e mais de 902 milhões de visualizações no YouTube. A música alcançou o 7º lugar na Billboard Hot 100 e o 3º no Reino Unido, consolidando Normani como uma das ex-integrantes mais bem-sucedidas do grupo.