Detalhes sobre o videoclipe de ‘Sunset Blvd’ de Selena Gomez

A cantora Selena Gomez, 32 anos, e o produtor musical Benny Blanco, 37, acabam de lançar o single “Sunset Blvd”, acompanhado de um videoclipe. A estreia aconteceu nesta sexta-feira (14) e marca mais um passo na parceria do casal, que está noivo e se prepara para um álbum conjunto.

O anúncio oficial da música foi feito no início da semana, quando Selena compartilhou uma foto inédita ao lado de Blanco. “Nosso primeiro encontro foi na Sunset Blvd, e esse também é o nome da nossa próxima música. Lançamento dia 14 de março com Benny Blanco. P.S.: Esta é nossa primeira foto oficial juntos”, escreveu a artista na legenda da publicação.

Parceria e novo álbum

Além do single recém-lançado, a dupla está prestes a apresentar um projeto ainda mais ambicioso: um álbum colaborativo intitulado I Said I Love You First, previsto para chegar às plataformas no dia 21 de março. O disco já conta com dois singles divulgados anteriormente: Scared of Loving You e Call Me When You Break Up, essa última em parceria com Gracie Abrams.

Gomez e Blanco iniciaram o relacionamento em junho de 2023 e, desde então, compartilham não apenas a vida amorosa, mas também o processo criativo na música. Em entrevista recente à Rolling Stone, Selena revelou que o noivo teve um papel fundamental em sua reconexão com a arte musical. Seu último álbum de estúdio, Rare, foi lançado em 2020, seguido pelo EP Revelación em 2021. No entanto, a cantora confessou que vinha se sentindo “frustrada e confusa” sobre a direção que queria seguir artisticamente.

“Eu confiava nele e não conseguia encontrar meu som”, explicou a cantora sobre o impacto de Blanco em sua trajetória recente. “Foi um processo muito diferente de tudo que já vivi.” A declaração foi para a revista People.

Uma criação espontânea e íntima

Blanco, que já trabalhou com grandes nomes da indústria como Ed Sheeran, Rihanna, The Weeknd e até mesmo Justin Bieber, contou que o casal manteve o álbum em sigilo enquanto desenvolvia as canções apenas entre amigos próximos. O produtor revelou que incentivava Selena a anotar suas ideias logo ao acordar, transformando pensamentos espontâneos em composições autênticas.

“Pegava uma caneta e pedia para ela escrever o que estava em sua mente. Depois íamos para o estúdio e criávamos algo a partir disso. Foi uma experiência catártica e terapêutica”, disse Blanco.

O significado por trás do álbum

Sobre o título do projeto, I Said I Love You First, Gomez explicou que se trata de uma referência a um momento real entre o casal. “É apenas um fato. Foi o que aconteceu e nos representa. Esse projeto reúne nossas histórias de uma forma muito pessoal”, afirmou.