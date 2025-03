O que se sabe sobre ‘Sincerely’ de Kali Uchis

Kali Uchis revelou grandes novidades para seus fãs. A cantora anunciou a assinatura de um novo contrato com a Capitol Records e, para aumentar ainda mais a expectativa, confirmou que seu quinto álbum de estúdio, intitulado Sincerely, está em produção.

Embora a artista não tenha divulgado uma data oficial para o lançamento do tão aguardado sucessor de Orquídeas, que foi um grande sucesso de crítica e comerciais, um intrigante vídeo teaser deixou os fãs ansiosos por mais. No clipe, Uchis aparece em um ambiente misterioso, realizando um truque de mágica ao soprar velas e transformar um envelope simples em uma pista sobre o novo projeto. Ao abrir o envelope, seu nome substitui o título do álbum, sinalizando que o trabalho foi escrito e gravado por ela, adicionando ainda mais suspense à trama.

O vídeo, com toques de mistério e elementos quase sobrenaturais, causou grande reação nas redes sociais. Fãs expressaram sua empolgação com a criatividade do clipe, e a artista recebeu diversos elogios pela inovação visual e estética da sua apresentação.

Em uma mensagem aos seus seguidores, Kali Uchis agradeceu o apoio ao longo de sua carreira e expressou entusiasmo pela nova fase ao lado da Capitol Records. “Tenho uma gratidão imensa pela minha ascensão silenciosa ao longo dos anos e estou muito ansiosa pelo que vem a seguir”, declarou. O CEO da gravadora, Tom March, também compartilhou sua empolgação, afirmando que a cantora é uma verdadeira força transformadora na música.

Kali, que tem 30 anos, já possui uma carreira marcada por álbuns de sucesso, como Isolation (2018) e Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) (2020), que incluíram hits como “Telepatía”. Seu último lançamento, Red Moon in Venus (2023), também conquistou a crítica. Em uma entrevista recente, Uchis falou sobre as inspirações para Sincerely, mencionando que o novo álbum reflete as “complexidades da vida” e a busca por encontrar alegria, mesmo diante dos desafios. Ela também destacou que este será seu trabalho mais “existencial e honesto”, além de prometer ser o mais significativo de sua carreira.

Apesar de não ter revelado muitos detalhes sobre as faixas do álbum, a cantora garantiu que o novo projeto será inteiramente em inglês, aumentando a expectativa para o lançamento, que promete ser um dos mais aguardados de sua carreira.