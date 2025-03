Pitty revela sua música favorita ao participar da trend “Isso ou Aquilo”

A cantora Pitty surpreendeu os fãs ao entrar na famosa trend “Isso ou Aquilo”, na qual artistas e influenciadores escolhem entre duas opções de sua carreira.

A roqueira baiana, dona de uma discografia repleta de hits, enfrentou o desafio de decidir entre algumas de suas canções mais icônicas e revelou qual é sua favorita.

Em um vídeo compartilhado no TikTok, Pitty apareceu se produzindo enquanto participava da brincadeira. Logo de início, ela precisou escolher entre dois de seus maiores sucessos: “Me Adora” e “Na Sua Estante”. A seleção continuou com outras faixas marcantes de sua carreira, como “Máscara”, “Serpente”, “Anacrônico”, “Motor” e “Pulsos”.

O momento que mais chamou atenção foi a escolha de “Me Adora” como sua canção favorita entre as listadas. A resposta dividiu opiniões entre os fãs, já que muitos consideram outras músicas como as mais emblemáticas de sua carreira. No entanto, a artista reforçou que, embora alguns hits tenham um impacto indiscutível, sua preferência pessoal pode variar.

A cantora já havia anunciado anteriormente que pretende dar uma pausa em sua carreira musical. A decisão vem após um período intenso de trabalho, incluindo turnês, lançamentos e projetos especiais. Pitty esteve envolvida na turnê do álbum “Matriz” e na comemoração dos 20 anos de seu primeiro disco, “Admirável Chip Novo”.

Em entrevista, a artista destacou que essa pausa é essencial para seu crescimento pessoal e profissional. “Mudanças profundas, estruturais; como artista e pessoa. Não tenho dúvidas que tudo isso irá se refletir na criação, na arte, que é minha válvula de escape pessoal, além de meu instrumento de comunicação com o mundo”, declarou.

Pitty: Shows finais e futuro incerto

Mesmo com a pausa anunciada, Pitty ainda tem apresentações marcadas. Os últimos shows de sua turnê atual estão programados até o fim de março. Além disso, a cantora confirmou presença no festival The Town, em setembro. No evento, ela dividirá o palco com nomes de peso como Green Day, Bruce Dickinson, Iggy Pop, Sex Pistols, Capital Inicial, CPM 22 e Supla & Inocentes.

Nos últimos anos, Pitty entregou diversos projetos aos fãs, como o álbum “Matriz” e seus registros ao vivo, o projeto “Pittynando” com Nando Reis, além das regravações e comemorações do álbum “Admirável Chip Novo”. O show especial no The Town com a Nova Orquestra e a parceria com Emicida no festival João Rock também marcaram esse período produtivo.

Apesar da pausa, os fãs seguem esperançosos por novidades no futuro. Seja qual for o caminho escolhido, a certeza é de que Pitty continua sendo uma das vozes mais autênticas e impactantes do rock nacional.