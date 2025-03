Ed Sheeran surpreende fãs com cover icônico de Britney Spears - (crédito: TMJBrazil)

Ed Sheeran mostrou mais uma vez seu lado espontâneo e surpreendeu os fãs no último fim de semana ao aparecer de surpresa no Tootsies Orchid Lounge, um dos bares mais icônicos de Nashville, nos Estados Unidos.

Sem qualquer aviso prévio, o cantor britânico subiu ao palco, pegou o violão e entregou um setlist inesperado, incluindo um cover vibrante de “…Baby One More Time”, sucesso atemporal de Britney Spears. O momento, registrado por diversos presentes, rapidamente viralizou nas redes sociais.

A performance aconteceu durante uma passagem do artista pela cidade, conhecida mundialmente por sua cena musical efervescente. Usando um chapéu rosa que lembrou o visual da era “Joanne” de Lady Gaga, Ed Sheeran interagiu com o público e cantou ao lado de músicos locais. A plateia, repleta de artistas e entusiastas da música, acompanhou o cantor em coro, transformando o momento em uma celebração coletiva.

O cover da canção de Britney Spears não foi o único destaque da noite. Durante sua apresentação, Ed Sheeran falou sobre sua admiração por Nashville e a qualidade musical da cidade.

“Eu amo tocar aqui porque todo mundo na plateia é um artista incrível”, disse ele. O britânico também aproveitou a ocasião para cantar outras músicas conhecidas e compartilhar um pouco do que está por vir em sua carreira.

A performance surpresa faz parte de um período de aquecimento para o lançamento de seu novo álbum, que marcará sua retomada ao pop. Nas últimas semanas, o cantor tem demonstrado que está pronto para explorar uma sonoridade mais acessível e vibrante, resgatando elementos de suas primeiras fases.

Além do show no Tootsies, Ed Sheeran também foi visto em Nova Orleans, onde fez uma apresentação improvisada nas ruas da cidade, no melhor estilo bloquinho de Carnaval. Durante esse momento, ele apresentou uma faixa inédita, intitulada “Azizam”, o que gerou ainda mais expectativas entre os fãs.

Ed Sheeran confirma retorno à América do Sul

Outro assunto que tem movimentado os seguidores do cantor é sua agenda de shows. Usando seu perfil secundário no Instagram, o @teddysvinylbreakfast, Ed Sheeran respondeu a algumas perguntas sobre sua próxima turnê.

Um fã perguntou diretamente quando seriam anunciadas as datas para a América do Sul, e o cantor foi sincero: “Faríamos neste ano, mas agora vai ser só no ano que vem. Eu tenho que ser um pai também.” Atualmente, Sheeran divide seu tempo entre a música e a família, sendo pai de duas meninas: Lyra Antarctica, de quatro anos, e Júpiter, de dois.

Além disso, ele esclareceu que não encerrará a turnê “+–=÷× Tour” na América do Sul. Segundo o cantor, o ciclo dessa era musical terminará oficialmente em setembro, e quando ele vier ao Brasil e a outros países sul-americanos, já será com sua nova turnê.

O britânico também deixou escapar que está planejando uma nova identidade visual para seu próximo álbum, que, ao contrário de seus últimos projetos baseados em símbolos matemáticos, adotará um novo conceito gráfico.

Com tantas novidades e surpresas, Ed Sheeran segue mostrando por que é um dos artistas mais versáteis e queridos da atualidade. Seja com apresentações inesperadas em bares, performances intimistas nas ruas ou promessas de um novo álbum repleto de hits, o cantor continua inovando e conquistando públicos ao redor do mundo.

Agora, resta aguardar pelos próximos passos desse artista que nunca para de surpreender.