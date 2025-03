‘Mãe Solteira’ domina o topo do Hot 100 Brasil

A cena musical brasileira tem um novo hit no topo das paradas. “Mãe Solteira“, colaboração entre J.Eskine, MC Davi, DG e Batidão Stronda, conquistou o primeiro lugar do Billboard Brasil Hot 100 desta semana, consolidando-se como a música mais ouvida no país.

A faixa foi lançada em 3 de março e rapidamente ganhou popularidade, impulsionada pelo sucesso anterior de J.Eskine no Carnaval com “Resenha do Arrocha”, que dominava o ranking até então. Agora, com a ascensão meteórica de “Mãe Solteira”, o cantor baiano reafirma sua presença como um dos nomes mais quentes da música nacional.

O crescimento da música nas plataformas digitais tem sido notável, em grande parte devido aos vídeos virais no TikTok. Trechos da canção, especialmente os versos interpretados por J.Eskine, estão sendo amplamente utilizados em trends e desafios, ampliando ainda mais seu alcance.

A temática da letra também contribui para seu apelo. “Mãe Solteira” aborda de forma leve e envolvente a história de um homem que deseja conquistar uma mulher que cria seu filho sozinha. Em um dos versos mais comentados, ele se propõe até mesmo a instalar o bebê conforto no carro, o que tem gerado grande engajamento e identificação entre os fãs.

Com um refrão marcante e uma batida envolvente, a faixa reforça a força dos gêneros urbanos e do funk melody no mercado musical brasileiro. O sucesso imediato e a posição no topo do Hot 100 demonstram não apenas a relevância do estilo, mas também o impacto das mídias sociais na forma como as músicas se tornam virais.

“Mãe Solteira”: O futuro da música e da colaboração

Com “Mãe Solteira” em primeiro lugar e a popularidade de “Resenha do Arrocha” ainda em alta, J.Eskine e seus colaboradores se consolidam como grandes influenciadores do atual cenário musical. O desempenho da faixa sugere que novas colaborações e lançamentos seguirão essa mesma linha de sucesso.

A tendência é que “Mãe Solteira” continue dominando as paradas e se mantenha entre as mais tocadas por mais algumas semanas, impulsionada pela grande aceitação do público e pela força das redes sociais. O impacto da música reafirma a influência do digital na indústria fonográfica e reforça a importância do engajamento online para o sucesso nas paradas musicais.