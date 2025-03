O significado de ‘Messy’ de Lola Young

Nos últimos anos, Lola Young tem se destacado como uma das vozes mais promissoras da música britânica. Com um talento inegável e uma base de fãs cada vez mais fiel, a artista tem conquistado espaço no cenário internacional. Recentemente, ela chamou ainda mais atenção ao colaborar com Tyler, the Creator na faixa “Like Him” e ao ver seu single “Messy” viralizar de forma avassaladora nas redes sociais, especialmente no TikTok.

A canção, que se tornou um verdadeiro fenômeno global, apresenta uma letra intensa e profundamente relacionável. O refrão transmite sentimentos conflitantes e desafios pessoais, refletindo experiências com as quais muitos ouvintes se identificam:

“Porque sou bagunçada demais e depois limpa demais Você me manda arranjar um emprego e depois pergunta onde diabos eu estive E sou perfeita demais até abrir essa minha boca grande Quero ser eu mesma, isso não é permitido? E sou esperta demais e depois burra pra cara** Você odeia quando eu choro, a menos que seja aquela época do mês E sou perfeita demais até te mostrar que não sou Mil versões que eu poderia ser pra você, e você odeia todas elas”*

Diante do sucesso estrondoso da música, diversas teorias surgiram na internet sobre seu verdadeiro significado. Enquanto alguns acreditavam que se tratava de um desabafo sobre um relacionamento amoroso, outros sugeriam que a letra fazia referência a conflitos familiares. No entanto, a própria Lola Young revelou que “Messy” é, na verdade, um relato sobre sua experiência pessoal ao lidar com o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Durante uma entrevista ao apresentador Jimmy Fallon, a cantora explicou: “Recentemente fui diagnosticada com TDAH severo. Tem sido muito difícil, mas também complexo”. Segundo Lola, a canção expressa os altos e baixos emocionais vivenciados por quem enfrenta essa condição, destacando a luta interna para conciliar expectativas externas e o caos interno provocado pelos sintomas.

“A música fala sobre as complexidades de como me sinto em relação a mim mesma e, além disso, sobre homens narcisistas, infelizmente”, acrescentou a artista.

Como Lola Young viralizou com o hit ‘Messy’

Em entrevista à Variety, a artista abriu o coração sobre o processo criativo por trás da canção, que nasceu em um período turbulento de sua vida pessoal.

“Meu relacionamento estava acabando, e [a música] foi uma forma de encerrar esse ciclo para mim”, revelou Lola. Contudo, “Messy” não se limita a refletir sobre o fim de um romance. “Comecei a pensar sobre meu relacionamento comigo mesma. Eu tenho uma boca grande e sou uma mulher barulhenta. Eu tenho que assumir isso”, confessou, destacando como a música também traz críticas sobre sua própria personalidade.

Colaboração criativa e atmosfera retrô

A demo de “Messy” foi apresentada a Solomonophonic e Connor Dickinson, colaboradores frequentes de Lola, e a produção ganhou vida no lendário estúdio 64Sound, em Los Angeles. “O estúdio tem equipamentos antigos, sintetizadores vintage, e você pode gravar tudo em fita. Parece que você voltou aos anos 1970”, descreveu a cantora, evidenciando o toque nostálgico que permeia o single.

Lola confessou que não esperava que a música se tornasse um sucesso imediato. “Não foi como: ‘Oh, esse é um hit’. Minha gravadora diz que sabia, mas eu não acho que alguém pode realmente prever o que vai funcionar”, explicou. Apesar das incertezas, a equipe tinha uma visão clara sobre o som e a estratégia de lançamento do single.

Próximos passos

Com o sucesso de “Messy”, Lola Young já está focada em seu próximo projeto. A cantora confirmou que está trabalhando em seu segundo álbum, prometendo continuar explorando temas pessoais e experimentando sonoridades únicas.