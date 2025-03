Dua Lipa surpreende fãs na Austrália com cover de ‘Torn’, de Natalie Imbruglia

Dua Lipa segue encantando seus fãs ao redor do mundo com a “Radical Optimism Tour” e, na Austrália, decidiu prestar homenagem a uma das artistas mais icônicas do país.

Durante seu segundo show em Melbourne, na última quarta-feira (19), a estrela pop surpreendeu a plateia ao interpretar “Torn”, clássico de 1997 eternizado por Natalie Imbruglia.

O público presente no evento vibrou com a performance inesperada, que reforçou a versatilidade e a capacidade da cantora de transitar entre diferentes estilos musicais. “Torn” foi um dos grandes sucessos do final dos anos 90, parte do álbum de estreia de Natalie, “Left of the Middle”.

A música alcançou posições de destaque nas paradas australianas e britânicas, além de consolidar a carreira internacional da cantora. No Brasil, a faixa também se tornou popular, sendo incluída na trilha sonora da novela “Corpo Dourado” (1998) e, anos depois, ganhando uma versão em português pelo grupo Rouge, em 2005.

Dua Lipa: Um show repleto de surpresas

Essa não é a primeira vez que Dua Lipa presenteia seus fãs com covers inesperados. No primeiro show na Austrália, a cantora já havia surpreendido o público ao interpretar “Highway to Hell”, um dos hinos da lendária banda de rock AC/DC, também australiana.

Essa abordagem de adicionar performances especiais tem sido uma das marcas da “Radical Optimism Tour”, garantindo momentos exclusivos para cada plateia ao redor do mundo.

A turnê, que estreou em novembro do ano passado com apresentações na Ásia, foi retomada este mês na Oceania, passando por diversas cidades da Austráliae Nova Zelândia.

Ao longo dos próximos meses, Dua Lipa percorrerá a Europa, onde se apresentará em arenas e estádios em maio e junho.

Em seguida, a turnê segue para o Canadá e os Estados Unidos, com shows programados para setembro e outubro. Porém, até o momento, nenhuma data foi anunciada para a América do Sul, deixando os fãs da região ansiosos por uma eventual confirmação.

Com um repertório repleto de sucessos e performances marcantes, Dua Lipa continua reafirmando seu status como um dos maiores nomes do pop atual. A homenagem a Natalie Imbruglia reforça seu respeito à história da música e sua capacidade de conectar diferentes gerações por meio de sua arte.

Os próximos shows prometem mais surpresas, e os fãs já aguardam ansiosos pelos momentos únicos que a artista ainda reserva para essa turnê memorável.