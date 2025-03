Cardi B responde críticas após ser eleita a 27ª maior artista feminina do século XXI

A Billboard divulgou recentemente um ranking das maiores artistas femininas do século XXI, colocando Cardi B na 27ª posição. No entanto, a indicação não passou despercebida pelos internautas, gerando uma enxurrada de comentários críticos nas redes sociais.

Como de costume, a rapper não ficou calada e respondeu diretamente aos haters no X (antigo Twitter), reafirmando sua importância na música.

Em meio à polêmica, Cardi B usou sua conta oficial na plataforma para rebater as críticas com uma mensagem afiada e objetiva: “Sete anos, um álbum e ainda sou um assunto! Ainda perguntam sobre a minha música! Eu sou ungida e tenho uma base de fãs real. Eles vêm e vão, mas The Brim ainda está aqui e vai ficar!”.

A resposta da rapper faz referência ao sucesso duradouro de seu único álbum de estúdio, Invasion of Privacy (2018), que conquistou o topo das paradas e rendeu a Cardi o Grammy de Melhor Álbum de Rap em 2019. Além disso, ela acumula cinco singles que alcançaram o primeiro lugar na Billboard Hot 100, incluindo Bodak Yellow, I Like It e Girls Like You (com Maroon 5).

Cardi B: Uma carreira marcada pelo impacto e relevância

Apesar de ainda não ter lançado um segundo álbum, Cardi B continua sendo um dos nomes mais comentados da indústria musical. Seus singles, participações e presença marcante nas redes sociais garantem que ela permaneça em evidência. Recentemente, a artista integrou a trilha sonora do novo filme dos Smurfs com a faixa Higher Love.

A Billboard não é a única a reconhecer sua importância. Cardi B está ao lado de grandes nomes na lista das maiores popstars do século XXI, que é liderada por Beyoncé, seguida por Taylor Swift, Rihanna, Drake e Lady Gaga. Outros artistas de peso como Britney Spears, Eminem, BTS e Shakira também figuram na seleção.

Mesmo diante de críticas, Cardi segue consolidando sua influência e provando que sua presença na música está longe de ser passageira. Seu talento, autenticidade e forte conexão com os fãs garantem que ela continue sendo uma das artistas mais comentadas da atualidade.