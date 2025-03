Britney Spears fica fora do Top 10 de maiores artistas femininas

Britney Spears, um dos nomes mais icônicos da história da música pop, ficou fora do Top 10 de uma das listas mais prestigiadas da Billboard. A publicação norte-americana divulgou seu ranking das 100 maiores artistas femininas do século XXI, e, surpreendentemente, Britney aparece apenas na 14ª posição.

Dona de uma carreira inquestionável, Britney Spears redefiniu a música pop desde sua estreia com “…?Baby One More Time”. Com hits icônicos como “Toxic”, “Oops!…? I Did It Again” e “Gimme More”, ela se consolidou como uma das maiores artistas de todos os tempos.

Mesmo tendo enfrentado desafios pessoais e uma longa batalha pela sua autonomia, sua influência permanece forte. Seu legado atravessa gerações e seu impacto na cultura pop é inegável. Portanto, muitos fãs esperavam uma colocação mais elevada na lista.

Entretanto, a Billboard utiliza critérios específicos para elaborar o ranking, considerando o desempenho das artistas na Billboard Hot 100 e na Billboard 200, além de outros fatores como impacto nas paradas de álbuns e singles. Sob essa métrica, outras cantoras tiveram um desempenho numérico superior ao de Britney.

Liderando a lista está Taylor Swift, cuja carreira continua em ascensão, impulsionada por álbuns de grande sucesso e turnês mundiais. Rihanna ocupa a segunda colocação, com um catálogo de hits incontestável e um império na indústria da moda e da beleza. Já Beyoncé, uma das artistas mais influentes das últimas décadas, aparece na terceira posição.

O ranking segue com Adele e Katy Perry no Top 5, enquanto Lady Gaga, P!nk, Ariana Grande, Miley Cyrus e Alicia Keys completam o Top 10.

Britney Spears ainda é um ícone

Apesar de não estar entre as dez primeiras, Britney Spears continua sendo uma das figuras mais amadas e respeitadas da indústria musical. Seu impacto vai muito além dos números. Sua história de superação, combinada com seu talento inegável, a mantém como uma das artistas mais icônicas de todos os tempos.

Confira o Top 15 completo:

Taylor Swift Rihanna Beyoncé Adele Katy Perry Lady Gaga P!nk Ariana Grande Miley Cyrus Alicia Keys Kelly Clarkson Mariah Carey Carrie Underwood Britney Spears Billie Eilish

Embora rankings sejam sempre motivo de discussão, o mais importante é o impacto duradouro que cada artista deixa na história da música. E, nesse quesito, Britney Spears já garantiu seu lugar entre as lendas.