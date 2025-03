‘Adolescência’: conheça a série da Netflix que virou fenômeno

Na última quinta-feira (13/3), a Netflix lançou a minissérie britânica Adolescência, que rapidamente conquistou a liderança do Top 10 de séries da plataforma em diversos países. O drama de enredo denso é filmado em um único plano-sequência – sem cortes invisíveis ou edição digital – e acompanha uma investigação de assassinato cujo principal suspeito é um menino de 13 anos.

A popularidade da série rendeu diversos debates nas redes sociais, como se a produção é baseada em um caso criminal real. Embora seja inspirada em eventos que de fato aconteceram, a história não foi construída com base em um caso específico.

Em quatro episódios filmados em uma única tomada, a trama acompanha a trajetória do jovem Jamie Miller (Owen Cooper), de 13 anos. O jovem é acusado de assassinar uma garota da escola onde estuda e a vida da família Miller é virada de cabeça para baixo. O laço entre pai e filho é comprometido conforme a linha entre inocência e culpa se torna cada vez mais tênue.

Com roteiro desenvolvido por Stephen Graham – que também dá vida a Eddie Miller, pai de Jamie –, a série aborda temas como os perigos das redes sociais e o impacto de discursos misóginos na criação familiar, além do papel masculino na sociedade. Em entrevista ao portal do streaming, Tudum, Stephen afirmou que o foco da produção é causar reflexão.

“Houve um incidente em que um menino (supostamente) esfaqueou uma garota e isso me chocou. Fiquei pensando: ‘o que está acontecendo? O que está ocorrendo na sociedade para que um menino esfaqueie uma garota até a morte? Qual foi o estopim disso?’ E então aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Realmente queria lançar uma luz sobre isso e perguntar: ‘por que isso está acontecendo hoje? O que está rolando? Como chegamos a esse ponto?”, questionou Stephen.

Outro roteirista da produção, Jack Thorne, revelou em entrevista à Netflix que, conforme a série avançava, a raiva masculina os fascinava. As questões abordadas fizeram com que a equipe refletisse sobre temas sensíveis.

Adolescência marca a estreia de Owen Cooper como ator. Aos 15 anos, Owen foi escolhido pelo diretor de elenco entre 500 candidatos. “Eu nunca havia trabalhado antes, então apenas mandei uma fita, sem esperar muito”, disse ao jornal The Guardian. “Voltei da escola e minha mãe me disse que consegui o papel”.

O jovem continuará na carreira e com a estreia em Hollywood, em 2026, no longa Wuthering Heights como a versão jovem do personagem Heathcliff, ao lado de Jacob Elordi e Margot Robbie.

Erin Doherty interpreta uma psicóloga infantil que contracena com o protagonista no terceiro episódio. Ao The Guardian, Erin elogiou a atuação de Owen: "Esse cara é, sem dúvida, um dos melhores atores com quem já trabalhei. Sério, é de cair o queixo que este seja seu primeiro trabalho. É absolutamente ridículo”.