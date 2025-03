Tudo sobre ‘Azizam’, o novo single de Ed Sheeran

A espera acabou para os fãs de Ed Sheeran! O cantor britânico confirmou nesta quarta-feira (19) que seu próximo álbum está finalizado e que um novo single será lançado em breve. A revelação foi feita por meio de um vídeo no Instagram, onde Sheeran aparece em estúdio ao lado do produtor Ilya Salmanzadeh, demonstrando entusiasmo ao ouvir e dançar ao som da inédita “Azizam”.

No trecho divulgado, a canção traz uma atmosfera vibrante e envolvente, com Sheeran cantando versos como: “E se o amor for apenas um jogo, venha e jogue”. O refrão, por sua vez, promete conquistar o público com os versos: “Azizam/ Encontre-me na pista esta noite/ Mostre-me como me mover como a água/ Entre as luzes dançantes/ Seja meu, seja meu Azizam”.

Na legenda da postagem, o artista celebrou a novidade: “Álbum pronto. Single chegando. Estou muito animado, como dá para ver”.

Apresentações surpresa e prévia da nova fase

Nos últimos dias, Sheeran tem surpreendido o público com apresentações inesperadas. Durante um show pop-up em Nova Orleans, ele levou “Azizam” ao vivo pela primeira vez, acompanhado da banda de metais The Soul Rebels. A performance aconteceu nas ruas da cidade, onde o cantor carregava um alto-falante enquanto os fãs o seguiam.

Além disso, o astro fez uma aparição surpresa em um pub de Boston no Dia de São Patrício, onde se juntou a membros da banda Beoga para um set acústico repleto de sucessos, incluindo “Galway Girl”, “Shape of You” e “Nancy Mulligan”. Outra performance inesperada aconteceu em Nashville, no famoso Tootsie’s World Famous Orchid Lounge, onde Sheeran vestiu um chapéu de cowboy rosa e interpretou “Take Me Home, Country Roads” ao lado de Jackson Capps.

O conceito do novo álbum musical de Ed Sheeran

O cantor britânico Ed Sheeran surpreendeu os fãs ao revelar o título de seu próximo álbum: “Play”. O anúncio foi feito em resposta a um seguidor no Instagram que questionou qual seria o próximo símbolo matemático utilizado pelo artista. A novidade marca uma nova fase na discografia do cantor, que até então vinha utilizando operações matemáticas como títulos de seus álbuns desde 2011, com ” + “, ” x “, ” ÷ “, ” = ” e ” – “.

De maneira descontraída, Ed comentou: “A ironia é que, se você me perguntar qualquer coisa relacionada à matemática, eu falharei em responder. Eu nunca terminei o ensino médio. Mas ‘Play’ está chegando em breve”.

A declaração levantou especulações entre os fãs, que sugeriram que o novo projeto poderia inaugurar uma nova série de álbuns com temas de botões de mídia, como “Pause”, “Stop” e “Rewind”. O cantor, sempre bem-humorado, respondeu brincando que talvez pule o “Skip”. Vale lembrar que, em 2022, ele já havia indicado que pretendia lançar dez discos com títulos baseados em símbolos, mas que os próximos não teriam relação com a matemática.

Novo Álbum e a Continuação da Turnê

“Play” será o oitavo álbum de estúdio de Ed Sheeran e marca seu retorno ao pop depois do mais introspectivo “-” e do “Autumn Variations”, ambos lançados em 2023. O artista revelou anteriormente que pretendia gravar dois clipes no início deste ano para lançar o álbum já com material visual pronto.

Ainda sem data oficial de lançamento, Sheeran segue com sua turnê “+–= ÷ × Tour”, atualmente passando por países como Índia e China. Durante sua apresentação no Rock in Rio 2024, ele emocionou os fãs e garantiu que voltará ao Brasil em 2025, aumentando a expectativa para sua próxima fase musical.