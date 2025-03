Mari Ávila revela complicações com cirurgia íntima e detona médico: "Senti descaso" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Mari Ávila usou as redes sociais nesta última quarta-feira (19), e revelou algumas consequências e até mesmo descaso da equipe médica responsável pela cirurgia íntima ao qual foi submetida na última semana.

"Senti descaso"

Através dos Stories do Instagram, a criadora de conteúdo +18 foi questionada por uma seguidora sobre qual o profissional que realizou o procedimento de reparo da cicatriz da aréola dos seus seios. "Eu senti um certo descaso por parte da equipe. Fiquei sem tomar antibiótico até ontem, estava uma confusão danada de que tinham me passado a receita e as instruções de alta enquanto eu ainda estava voltando da anestesia", iniciou ela.

"Eu não ia lembrar de nada. O certo seria passar pelo meu acompanhante, o Luan [Sousa, namorado], mas ninguém falou com ele, e fiquei sem tomar antibiótico por dias. Chegou a infeccionar um pouco, inclusive", declarou Mari Ávila, que não escondeu sua indignação com a atitude tomada pelos profissionais responsáveis pela cirurgia em questão.

"E uma das próprias pessoas da equipe tinham me perguntado se eu queria um sutiã cirúrgico, que a gente tem que usar depois, não partiu de mim depois usar. Aí acabou a cirurgia e não tinha, ninguém propôs nada de resolver. Apesar de eu ter ficado em sedação, eu teria ficar de repouso, mas tive que ir no shopping comprar um sutiã cirúrgico. Mas foram muitas coisinhas", lamentou a top 1 da Privacy. Por fim, ela explicou, na legenda, que sente receio de fazer indicações de profissionais, visto que teme que seus seguidores passem pela mesma situação.

"Foram muitas "coisinhas’ que eu não acho que seria legal indicar, porque receio de vocês passarem pela mesma situação ou piores… Só posto e indico quem eu sinto que tem um atendimento minimamente humanizado", escreveu Mari.