Detalhes sobre o novo single ‘Mona Lisa’ de J-Hope

O rapper J-Hope, integrante do BTS, acaba de presentear os fãs com mais uma novidade em sua carreira solo. Nesta sexta-feira (21), ele lançou o single “Mona Lisa”, acompanhado de um videoclipe inédito. A faixa chega apenas duas semanas após “Sweet Dreams”, consolidando uma nova fase artística do cantor.

A gravadora Big Hit descreve “Mona Lisa” como uma canção de amor que exalta a beleza singular de uma pessoa especial. Inspirada na icônica obra-prima de Leonardo da Vinci, a música traça um paralelo entre a admiração pela arte e o fascínio por alguém único. Com elementos do R&B, a faixa explora melodias suaves e uma atmosfera cativante, ampliando o espectro musical de J-Hope.

Desde que foi dispensado do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, em outubro de 2024, J-Hope tem se dedicado integralmente à sua trajetória solo. Ele e Jin são os únicos membros do BTS que já concluíram suas obrigações militares, enquanto os demais integrantes seguem afastados temporariamente do cenário musical.

A colaboração dos sonhos de J-Hope, do BTS

J-Hope, integrante do BTS, fez sua aguardada estreia solo no programa de Jimmy Fallon, nos Estados Unidos. Durante a entrevista, o astro do K-pop compartilhou sua admiração por Kendrick Lamar e revelou que sonha em colaborar com o renomado rapper.

Fã declarado de Lamar, J-Hope contou que assistiu à performance do artista no Super Bowl, realizado em fevereiro, e ficou impressionado. Tanto que chegou a reproduzir alguns dos passos de dança apresentados pelo rapper no espetáculo, arrancando risadas e aplausos da plateia.

“Ainda não o conheci, mas quero muito! Estou pronto para essa parceria e acho que deveríamos trabalhar juntos”, afirmou o cantor, demonstrando entusiasmo com a possibilidade. O bom humor marcou sua participação no talk show, com direito a mais imitações dos movimentos icônicos de Kendrick durante a conversa.

Além de falar sobre sua admiração pelo rapper, J-Hope abriu o jogo sobre os bastidores de sua turnê solo, iniciada em 28 de fevereiro. O artista já passou por diversas cidades dos Estados Unidos e segue para apresentações no México, Japão e Tailândia, entre outros países asiáticos. Até o momento, o Brasil não está na rota da turnê.

J-Hope também revelou que sua participação no Lollapalooza Chicago, em julho de 2022, como headliner do palco principal, foi uma experiência decisiva para que ele planejasse sua turnê solo. “Eu estava receoso sobre a quantidade de fãs presentes, já que era um festival aberto. Mas a energia que recebi naquela noite me deu força para seguir com esse projeto. O sucesso daquele dia resultou na ‘HOPE ON THE STAGE’”, contou.

Para fechar sua participação no programa de Jimmy Fallon com chave de ouro, J-Hope entregou uma performance inédita de “Sweet Dreams”, sua colaboração com o cantor Miguel, encantando os espectadores e reforçando seu talento como artista solo.