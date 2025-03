O lançamento de ‘Love Me To Heaven’ dos Jonas Brothers - (crédito: TMJBrazil)

Os Jonas Brothers iniciaram o ano de 2025 com um novo lançamento musical. O trio formado por Nick, Joe e Kevin Jonas apresentou ao público a faixa “Love Me To Heaven”, que chegou às plataformas digitais à meia-noite desta sexta-feira, 21 de março. Esse é o primeiro lançamento do grupo neste ano e segue suas colaborações anteriores com artistas como Marshmello e Rascal Flatts.

A nova música chega como parte das comemorações do 20º aniversário da banda e antecede a primeira convenção de fãs do grupo, a JONASCON, que acontecerá no American Dream, em Nova Jersey, neste domingo, 23 de março. A faixa, que foi tocada pela primeira vez durante um show especial em Toronto no mês passado, traz uma energia pop vibrante e romântica, reforçando a identidade musical que conquistou fãs ao longo das décadas.

No refrão, os irmãos cantam versos que destacam a força do amor e da conexão humana: “Poderia me dar tudo, mas não é o suficiente / Você não pode colocar um preço no toque humano / Eu poderia estar deprimido, mas você me ama até o céu / Acontece que a aurora boreal não me impressiona muito / Acho que sou apenas um tolo pelo toque humano / Eu poderia estar deprimido, mas você me ama até o céu”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jonas Brothers (@jonasbrothers)

Jonas Brothers falam sobre planos para seu 20º aniversário

Jonas Brothers publicaram uma carta nas redes sociais para seus “fãs incríveis” antes do aniversário de 20 anos.

“Como família, temos refletido muito ultimamente… Já faz 20 anos desde que começamos essa jornada juntos”, escreveu a banda, enquanto os fãs achavam que o início da carta soava como um anúncio de separação.

“Para nós, parece que foi ontem que estávamos carregando nossa minivan da família com algumas guitarras e cópias dos CDs It’s About Time, a caminho de uma apresentação à tarde em um shopping local para tocar para quem quisesse ouvir”, referindo-se ao álbum de estreia, lançado em agosto de 2006.

Vale lembrar que o grupo assinou pela primeira vez com a Columbia Records no ano anterior.

“Estávamos perseguindo nosso sonho de tocar música e nos conectar com outras pessoas de uma forma profunda que só a música pode proporcionar. Éramos adolescentes na época… na verdade, Nick nem tinha idade suficiente para assistir a um filme PG-13.”, continuaram.

“Nos anos que se seguiram, você nos deu mil vidas de memórias incríveis. Acordamos todos os dias cheios de gratidão por você ter estado conosco nessa jornada de 20 anos. Juntos, celebramos vitórias, cometemos erros, superamos obstáculos e lamentamos perdas. Simplificando: todos nós crescemos juntos”, acrescentaram.

Vale destacar que a banda anunciou sua separação pela primeira vez em 2013, antes de confirmar que estavam voltando em 2019. Mais recentemente, eles pegaram a estrada com uma turnê mundial, que ocorreu de agosto de 2023 a outubro de 2024.

“Parece impossível expressar nossa gratidão em palavras. Nada disso teria sido possível sem vocês. Vocês apareceram por nós. Torceram por nós. Nos encorajaram. E nos inspiraram”, os irmãos continuaram em sua postagem no Instagram.

“Criamos memórias com vocês em shows, esbarramos em vocês na rua, encontramos vocês em aeroportos e lemos suas histórias incríveis nas redes sociais. Valorizamos nossa conexão com vocês tanto hoje quanto quando fizemos nosso primeiro show“, continuou a mensagem, acrescentando que eles estariam “celebrando essa jornada selvagem de 20 anos fazendo o que amamos, e mal podemos esperar para compartilhar isso com vocês”.

Anunciando que 2025 seria “um ano de música” para o grupo, o post acrescentou: “Novas músicas dos Jonas Brothers. Música solo. Um álbum de show ao vivo. E uma trilha sonora. Nick retorna à Broadway nesta primavera para The Last Five Years. E estamos quase terminando nosso filme de fim de ano que mal podemos esperar para vocês verem neste outono”, eles revelaram.

“Esperem muito mais anúncios nos próximos dias e semanas. Do fundo dos nossos corações: obrigado! Aqui estão os próximos 20 anos, e aqui está para fazer isso juntos. O melhor ainda está por vir. Com amor, Kevin, Joe e Nick”, concluiu a banda, legendando o post com um emoji de coração vermelho.

Segundo a People, os fãs expressaram sua surpresa na seção de comentários. “Para quem estava com preguiça de ler sua carta: Não, eles não estão se separando, eles vão celebrar sua carreira musical com algo especial! De nada.”, escreveu um fã.

“Quando você vê esta carta, você pensa que eles estão se separando. Mas eles vão ter mais música agora“, outro acrescentou.

“Entrei em pânico por um segundo”, outro fã compartilhou, enquanto um insistiu, “Quase pensei que era uma postagem de término”

De acordo com a publicação, se passaram quase dois anos desde que os Jonas Brothers lançaram seu último disco, The Album, em maio de 2023, mas tanto Joe quanto Nick têm trabalhado em suas próprias músicas.