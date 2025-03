Tudo sobre o videoclipe de ‘Just Us’ de Jack Harlow

Jack Harlow surpreendeu os fãs ao lançar sua mais nova faixa, “Just Us”, uma parceria aguardada com Doja Cat. A canção, carregada de sensualidade e mistério, traz versos envolventes e batidas hipnotizantes, consolidando a química entre os dois artistas.

“Eu queria que fosse só a gente nessa vadia/ Mas eles não podem confiar na gente nessa vadia”, canta Harlow em um dos trechos da música, sugerindo uma atmosfera de segredo e cumplicidade.

A parceria entre Harlow e Doja Cat já vinha sendo especulada há tempos, especialmente após interações descontraídas entre os dois. Durante uma live no Instagram em 2020, o rapper deixou claro seu interesse pela artista ao afirmar, de forma bem-humorada, que estava apaixonado por ela há meses. Desde então, a internet tem acompanhado a proximidade dos dois, aumentando ainda mais a expectativa para uma colaboração musical.

Além da faixa, o videoclipe de “Just Us” também deu o que falar. Sob a direção de Neal Farmer, o clipe se passa em um luxuoso jantar no renomado restaurante Horses, em Los Angeles. Entre os convidados especiais, figuram nomes como Matt Damon, John Mayer, PinkPantheress, Nicholas Braun, Taylor Rooks e Malcolm Todd. As cenas reforçam a estética sofisticada e envolvente da produção.

Dias antes do lançamento, uma foto publicada por Harlow aumentou ainda mais a curiosidade dos fãs. Na imagem, ele e Doja aparecem em um ambiente de cozinha, com ela vestindo um ousado look vermelho de látex, enquanto conversam de forma descontraída. A legenda da publicação, “Só nós nessa porra”, fez muitos especularem sobre o teor da parceria.