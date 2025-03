Ruptura tem 3ª temporada confirmada pela Apple TV+

Pouco tempo depois do lançamento do último episódio da segunda temporada de Ruptura, a Apple TV+ anunciou a renovação da série para a terceira temporada, ainda sem previsão de estreia.





A série acompanha um grupo de empregados da empresa Lumon, onde passaram por um procedimento cirúrgico que divide a mente e memórias entre o ambiente de trabalho e vida pessoal, basicamente criando duas personalidade para cada espaço e separando as vidas dos funcionários em duas metades. Tudo muda quando os personagens decidem investigar o que é sua profissão, onde desvendam mistérios surpreendentes e percebem que a corporação esconde mais do que é inicialmente proposto.

Criada por Dan Erickson, produzido e dirigido boa parte dos episódios por Ben Stiller, Ruptura explora o mundo com Mark Scout (Adam Scott) no comando, que opta por dividir sua mente para assar horas sem pensar na morte da esposa. Dentro do escritório, seus colegas Irving B. (John Turturro), Dylan G. (Zach Cherry) e Helly G. (Britt Lower) se unem para trabalhar no misterioso projeto que envolve a mineração de dados.

Na segunda temporada, lançada em 2025, o elenco ganhou novos nomes como Gwendoline Christie (Wandinha), Alia Shawkat (Arrested Development) e Merritt Wever (Inacreditável). Além desles, John Noble, Bob Balaban, Robby Benson, Stefano Carannante e Ólafur Darri Ólafsson já estão confirmados para o terceiro ano da produção.



Entre a primeira e segunda temporada, a série passou por problemas nos bastidores além de um longo processo de produção, o que resultou em uma demora de três anos entre as temporadas, o que os produtores garantem que não vai acontecer na criação da terceira temporada, já confirmada. As duas primeiras temporadas de Ruptura estão disponíveis exclusivamente no Apple TV+.