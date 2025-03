O tema de ‘I Said I Love You First’ de Selena Gomez - (crédito: TMJBrazil)

O casal Selena Gomez e Benny Blanco, que além de parceiros na música também compartilham um relacionamento romântico, lançou nesta sexta-feira (21) seu primeiro álbum conjunto, intitulado I Said I Love You First.

O projeto conta com 14 faixas, incluindo os singles já divulgados “Scared of Loving You”, “Sunset Blvd”, “Younger and Hotter Than Me” e “Call Me When You Break Up”, este último em parceria com Gracie Abrams. Além dessas, o álbum traz músicas como “Ojos Tristes”, “Don’t Wanna Cry”, “Cowboy”, “Bluest Flame” e “Don’t Take It Personally”.

Uma experiência musical íntima

Antes do lançamento, Selena comentou em uma entrevista à Apple Music sobre a experiência de criar o álbum ao lado de Blanco. “Foi algo muito pessoal para nós, uma espécie de reflexo do que somos juntos. Trabalhar assim foi especial e significou muito para nós dois”, revelou.

Blanco, por sua vez, destacou a admiração por sua noiva e seu crescimento ao longo dos anos. “Selena passou por muitas fases na vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Ela me inspira todos os dias”, disse o produtor. “Ela não teme a morte ou a opinião dos outros, mas tem medo de perder alguém com quem realmente se conectou. E, de alguma forma, essa pessoa sou eu.”

Parcerias de peso e produção refinada

O álbum conta com colaborações especiais, como Gracie Abrams em “Call Me When You Break Up”, e nomes da música latina como Tainy e J Balvin na faixa “I Can’t Get Enough”. Além disso, Maria Zardoya, da banda The Marías, participa de “Ojos Tristes”, uma faixa inspirada na canção “El Muchacho de los Ojos Tristes”, de Jeanette.

A produção do disco também recebeu contribuições de nomes renomados, como Finneas, Cashmere Cat e Blake Slatkin. A rapper GloRilla faz uma aparição especial na faixa “Cowboy”.

A música como forma de conexão

Em entrevista à Rolling Stone, Gomez afirmou que essa foi a experiência mais autêntica que já teve no estúdio. “Era tudo muito natural. Eu acordava, compartilhava meus pensamentos com Benny e, de repente, aquilo se transformava em uma música”, contou.

Blanco reforçou que o álbum foi criado de maneira íntima e sem interferências externas. “Cada canção foi escrita por nós ou por pessoas muito próximas. Queríamos garantir que tudo soasse exatamente como imaginamos desde o início.”