Xuxa e Angélica se unem em nova edição do ‘Só Para Baixinhos’

A rainha dos baixinhos está de volta com um presente especial para os fãs que cresceram ao som de suas músicas.

Xuxa anunciou o lançamento de mais uma edição do icônico projeto infantil Só Para Baixinhos, sucesso entre crianças e adultos nostálgicos desde os anos 2000.

O novo álbum, que será o 14º da série, chega ao público no dia 27 de março, coincidindo com o aniversário de 61 anos da artista.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Hugo Gloss e rapidamente gerou grande expectativa entre os admiradores do trabalho de Xuxa. Desta vez, o projeto promete trazer uma novidade especial: a colaboração com outra estrela que marcou gerações, Angélica.

Entre as canções que farão parte do novo Só Para Baixinhos, está “Qual a Cor da Amizade”, uma música gravada em parceria com Angélica. O encontro das apresentadoras foi registrado em um vídeo compartilhado nas redes sociais, onde Xuxa se emociona ao falar sobre a importância desse momento.

“Olhar para a carinha dela e falar sobre amizade dá um negócio, sabe? Eu tenho muito carinho por ela. Acho que, com essa música, conseguimos reforçar isso ainda mais”, declarou.

Angélica, por sua vez, também expressou sua felicidade em participar do projeto. “Fiquei muito honrada com esse convite. Independentemente de qualquer coisa, é uma alegria enorme fazer parte desse momento tão especial”, afirmou.

Xuxa: O legado de ‘Só Para Baixinhos’

Lánçado originalmente em 2000, Só Para Baixinhos revolucionou o entretenimento infantil brasileiro, trazendo coreografias fáceis, letras educativas e uma proposta audiovisual envolvente. A coleção rendeu à Xuxa diversos prêmios e a consolidou como uma das maiores influênciadoras no universo infantil. Com cada nova edição, a série se renova para acompanhar as novas gerações e manter sua proposta educativa e lúdica.

Agora, ao lado de Angélica, Xuxa reforça não apenas a importância do projeto, mas também os laços de amizade e cumplicidade construídos ao longo dos anos. A parceria entre as duas apresentadoras, que compartilharam a televisão brasileira por décadas, promete emocionar tanto os pequenos quanto aqueles que cresceram assistindo suas trajetórias.

O lançamento de Só Para Baixinhos 14 promete aquecer o coração do público e resgatar a magia que fez do projeto um marco na história do entretenimento infantil no Brasil.