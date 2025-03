Ed Sheeran anuncia novo álbum e promete retorno ao pop

Ed Sheeran está prestes a iniciar um novo capítulo em sua carreira musical. Após uma imersão no folk com “Autumn Variations” (2023), o astro britânico anunciou que seu novo álbum está pronto e que um single será lançado em breve. Em um vídeo publicado em seu Instagram, Sheeran compartilhou a novidade com os fãs:

“O álbum está finalizado e o single está chegando. Estou muito animado, como podem ver”.

O novo trabalho do cantor, intitulado “Play”, marca o fim da era dos álbums matemáticos, que começou com “+” em 2011 e se consolidou ao longo da década. Agora, Ed Sheeran retoma suas raízes pop, prometendo um som mais energético e dançante. Uma prévia da primeira faixa, “Azizam”, já circula nas redes sociais, despertando a curiosidade dos fãs.

Além do álbum finalizado, Sheeran também gravou diversos clipes ao longo dos últimos meses. Isso indica que o lançamento contará com uma estratégia bem planejada, garantindo uma sequência de singles e videoclipes para embalar essa nova fase da carreira.

Ed Sheeran: Agenda de shows e vinda ao Brasil

Mesmo com essa mudança de direção musical, o cantor continuará na estrada com a “+u2013=u00f7× Tour” até setembro deste ano. Sua agenda inclui apresentações no Oriente Médio, em abril e maio, e na Europa, entre maio e setembro.

Quanto ao Brasil, os fãs precisarão esperar um pouco mais. Em resposta a seguidores em seu perfil secundário no Instagram (@teddysvinylbreakfast), Sheeran revelou que os shows na América do Sul, inicialmente planejados para 2025, foram adiados para 2026. “Eu tenho que ser um pai também”, justificou o cantor, que é pai de Lyra Antarctica e Júpiter, de quatro e dois anos, respectivamente.

Ainda assim, a expectativa para sua nova turnê é alta. Ao contrário das especulações, Sheeran explicou que a “+u2013=u00f7× Tour” não se encerrará na América do Sul. Quando o cantor finalmente pisar em solo brasileiro, já estará promovendo a nova fase de sua carreira com “Play”.

Com um repertório repleto de sucessos e uma nova proposta sonora, Ed Sheeran promete emocionar os fãs e reconquistar o público pop que o acompanhou desde o início. Agora, resta aguardar o lançamento do primeiro single e ver o que esse novo capítulo reserva.