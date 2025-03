Lady Gaga domina a Billboard Hot 100 com 10 faixas do “Mayhem”

Lady Gaga está em um dos momentos mais grandiosos de sua carreira. Seu novo álbum, Mayhem, não apenas estreou em 1º lugar na Billboard 200, mas também impactou diretamente a Billboard Hot 100, onde dez de suas faixas entraram simultaneamente.

Esse feito reforça o imenso impacto do projeto e a fidelidade de seus fãs ao redor do mundo.

O single Die With a Smile, uma parceria com Bruno Mars, se manteve firme na segunda posição do ranking. Abracadabra subiu para o 19º lugar, enquanto Garden of Eden fez sua estreia na 52ª colocação. Confira a lista completa das canções de Mayhem que entraram no Hot 100 nesta semana:

#2 Die With a Smile (feat. Bruno Mars)

#19 Abracadabra

#52 Garden of Eden

#61 Vanish Into You

#69 How Bad Do U Want Me

#71 Disease

#81 Perfect Celebrity

#85 Zombieboy

#93 Killah (feat. Gesaffelstein)

#95 LoveDrug

Lady Gaga: Um lançamento avassalador

Com 14 faixas no total, Mayhem conseguiu emplacar quase todas no ranking da Billboard. As únicas que ficaram de fora foram Don’t Call Tonight, Shadow of a Man, The Beast e Blade of Grass, curiosamente as últimas da tracklist. Ainda assim, o desempenho do álbum na Hot 100 é um marco na carreira da artista.

Com esse resultado, Lady Gaga soma agora 46 entradas na Billboard Hot 100 ao longo de sua trajetória, consolidando ainda mais seu legado na música pop. Ao longo da carreira, ela já conseguiu levar seis singles ao topo da parada e alcançar o Top 10 em 18 ocasiões diferentes.

Como se o lançamento de um álbum de sucesso não fosse suficiente, Lady Gaga também foi homenageada no iHeart Radio Awards deste ano com o Innovator Award, um prêmio concedido a artistas que revolucionam a indústria da música. Em seu discurso emocionante, a cantora refletiu sobre sua trajetória e reafirmou que ainda tem muito a oferecer.

“Ganhar um prêmio que homenageia toda a minha carreira aos 38 anos é algo difícil de assimilar. Por um lado, sinto que faço isso há uma eternidade. Por outro, sei que estou apenas começando. Mesmo que o mundo possa considerar uma mulher na casa dos 30 anos velha para uma popstar — o que é insano — prometo que estou apenas esquentando”, declarou Gaga, emocionada.

Com Mayhem conquistando as paradas e sua influência sendo celebrada pela indústria, Lady Gaga segue provando que seu reinado na música pop está longe de acabar.