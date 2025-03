Taís Araújo rebate comparações com Regina Duarte em ‘Vale Tudo’: "A novela não é a mesma"

Taís Araújo está prestes a fazer seu retorno às telinhas no remake de Vale Tudo, que estreia no horário nobre da Globo em 31 de março. A atriz viverá a protagonista da novela, Raquel Acioli, interpretada por Regina Duarte na clássica versão de 1988.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a atriz refletiu acerca da responsabilidade em ser a personagem principal da nova versão do folhetim. "É a novela das novelas. É uma responsabilidade imensa, mas a honra é muito maior. O mais importante é estar livre e segura o bastante para revisitar essa história", disse.

"A novela não é a mesma"

Taís Araújo, ainda reagiu, de forma antecipada, sobre as comparações que provavelmente surgirão com o original e com a performance de Regina Duarte, que marcou época. "A novela é a mesma e não é. É a história de uma mãe com uma filha, é a história de uma guerra de classes, mas com uma mulher preta, por isso é outra história", declarou ela.

"Quero estar tão livre pra fazer, que se eu quiser possa chamar a Maria de Fátima (Bella Campos) daquele jeito icônico que a Regina fazia (imita o som do grito da personagem). Quero ter liberdade para brincar com essa coisa que remete à nostalgia. Essa novela está no nosso imaginário, no nosso coração", explicou a atriz. "Não é questão de criar a minha Raquel ou a Raquel feita pela Regina. É a experiência de uma mulher negra, que é completamente diferente da de uma mulher branca, que eu não faço ideia de como seja", refletiu Taís.

