Relembre as polêmicas na carreira de Justin Timberlake

Justin Timberlake sobe ao palco do Lollapalooza 2025, mas o artista que os fãs verão é bem diferente daquele que brilhou no auge da carreira. Aos 44 anos, ele enfrenta uma de suas piores fases midiáticas, distante da imagem do ex-N’SYNC carismático, do astro sensual de “FutureSex/LoveSounds” ou do gentleman refinado de “The 20/20 Experience”. Sua vinda ao Brasil representa uma tentativa de reconectar-se com o público e superar controvérsias passadas.

Os Escândalos Que Marcaram Sua Jornada

Timberlake sempre foi um dos nomes mais influentes do pop, mas sua carreira também é marcada por episódios polêmicos. Entre eles, estão a controversa apresentação no Super Bowl de 2004, o relacionamento turbulento com Britney Spears, problemas recentes com a justiça e o fraco desempenho de seus últimos trabalhos.

Super Bowl de 2004: O Escândalo Com Janet Jackson

Justin Timberlake já era um nome forte na música quando participou do show de intervalo do Super Bowl em 2004, ao lado de Janet Jackson. Durante a performance de “Rock Your Body”, um erro na coreografia fez com que o seio da cantora fosse exposto ao vivo para milhões de telespectadores. O incidente impactou drasticamente a carreira de Janet, enquanto Justin seguiu praticamente ileso. Apenas anos depois, ele veio a público expressar arrependimento por não tê-la defendido publicamente.

Britney Spears e as Revelações Bombásticas

A relação de Justin com Britney Spears, nos anos 2000, foi alvo de muita especulação. Após o término, Timberlake teria usado a narrativa da traição em seu favor, o que ficou evidente em “Cry Me a River”. No entanto, em 2021, o documentário “Framing Britney Spears” levantou questionamentos sobre como ele se beneficiou da imprensa machista da época para construir sua imagem.

A crise se aprofundou em 2023, com o lançamento da autobiografia de Britney, “A Mulher Em Mim”. No livro, a cantora revelou que engravidou de Justin, mas foi pressionada a interromper a gestação porque ele “não queria ser pai”. Também afirmou que ele a traiu repetidamente. Em resposta às novas acusações, Timberlake não emitiu um posicionamento oficial, mas provocou indiretamente ao introduzir “Cry Me a River” em um show dizendo: “Gostaria de aproveitar esta oportunidade para me desculpar… com absolutamente ninguém”.

A Queda e os Novos Desafios

Nos últimos anos, Justin viu sua popularidade declinar. Seu último álbum, “Everything I Thought It Was” (2024), teve recepção morna e não alcançou o sucesso de lançamentos anteriores. Apesar disso, sua turnê “Forget Tomorrow” tem atraído grandes públicos.

No entanto, outra polêmica o colocou nos holofotes em junho de 2024, quando foi preso por dirigir embriagado. A notícia rapidamente viralizou, e ele virou alvo de memes e críticas nas redes sociais.