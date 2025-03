O que se sabe sobre o novo álbum do Travis Barker

O renomado baterista Travis Barker, integrante do Blink-182, revelou ter trabalhado na produção do novo álbum do Yellowcard. A informação veio à tona durante um vídeo em que o músico apresentou seu estúdio e equipamentos.

No conteúdo divulgado pela Reverb, Barker destacou seu kit de bateria favorito, um modelo DW de aço inoxidável, que utilizou em diversos projetos, incluindo o mais recente álbum de sua banda, One More Time…, e o disco Lonely Road, de Machine Gun Kelly. Durante a demonstração, o baterista mencionou casualmente: “Acabei de fazer o novo álbum do Yellowcard inteiro aqui.”

O último trabalho de estúdio do Yellowcard foi lançado em 2016 e atingiu o top 10 da parada Top Rock Albums da Billboard. Até o momento, a banda não divulgou detalhes oficiais sobre o novo disco. No entanto, o vocalista Ryan Key afirmou recentemente ao Wall of Sound que o grupo está em uma fase sigilosa da produção e que novidades devem ser anunciadas em breve.

Key ainda acrescentou que este retorno vai além de um simples álbum e destacou a grandiosidade do projeto. “O contexto desse lançamento, as pessoas envolvidas, tudo isso é surreal. Desde abril do ano passado, quando demos início a esse trabalho, eu me sinto como se estivesse vivendo um sonho”, afirmou o vocalista.

Como queda de avião em Vinhedo impactou Travis Barker

Travis Barker, baterista do Blink-182, revelou que o recente acidente com o avião da Voepass em Vinhedo (SP), ocorrido em agosto, reacendeu traumas profundos relacionados a viagens aéreas. O músico, que sobreviveu a um grave acidente de avião em 2008, compartilhou que a tragédia no Brasil o afetou intensamente, interrompendo sua tranquilidade em relação a voos, algo que ele havia retomado há apenas dois anos.

Durante uma entrevista ao Wall Street Journal, Barker comentou que estava na Europa em turnê quando soube do acidente no Brasil, o que desencadeou uma crise emocional. “Eu estava bem, mas aquele acidente de avião no Brasil me fez desmoronar. Foi um dos pesadelos mais realistas que já tive desde o meu acidente”, revelou.

O acidente de 2008 nos Estados Unidos, que deixou quatro mortos, foi um divisor de águas na vida de Barker. O trauma o manteve longe de aviões por mais de uma década, até que em 2021 ele conseguiu voltar a voar. No entanto, o baterista admitiu que, após o acidente em Vinhedo, precisou mudar seus planos e abandonou o transporte aéreo durante o restante da turnê.

“Fiz 15 viagens de 19 horas de ônibus e usei balsas para completar os trajetos. Eu só voei para a Europa e de volta para os EUA”, explicou Barker. Ele também afirmou que não pretende voar até o final deste ano. “Tenho fases boas e ruins, e agora estou em uma fase ruim. Vou viajar de ônibus pelo resto do ano”, desabafou o músico.