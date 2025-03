O maior desafio no ‘comeback’ do BLACKPINK, segundo Jisoo - (crédito: TMJBrazil)

A aguardada volta do BLACKPINK está cada vez mais próxima, e Jisoo revelou detalhes sobre esse momento especial em entrevista à Vogue Coreia. Para a cantora, um dos maiores desafios dessa nova fase será manter o condicionamento físico para os intensos compromissos da turnê mundial.

“Preciso me esforçar bastante e cuidar da minha forma física”, destacou a artista ao falar sobre os preparativos para os shows. Além das exigências físicas, Jisoo compartilhou o quanto valoriza a amizade com as outras integrantes do grupo.

“O que mais me deixa feliz é poder estar ao lado das meninas e compartilhar momentos juntas. Depois de tanto tempo trabalhando individualmente, sinto falta de sairmos e aproveitarmos boas refeições durante as turnês. Mas, acima de tudo, estou ansiosa para reencontrar os Blinks de todo o mundo, que esperaram pacientemente por nosso retorno”, afirmou.

Durante o período de hiato do grupo, Jisoo explorou outras áreas além da música. Em 2024, ela lançou seu EP solo, “AMORTAGE”, e também mergulhou no universo da atuação. A cantora estrelou a série de zumbis “Newtopia”, onde desempenhou um papel de destaque.

“Foi uma experiência incrível trabalhar com profissionais tão talentosos. Aprendi muito, especialmente observando como minha personagem, Youngjoo, enfrentava desafios sem hesitação e sem perder o ânimo”, revelou.

As inspirações para o novo álbum da Jisoo

Jisoo, integrante do BLACKPINK, compartilhou recentemente que Britney Spears foi uma de suas grandes inspirações para o mini-álbum solo “Amortage”. Em entrevista à Billboard, a cantora revelou que sempre recorre ao icônico videoclipe de “…Baby One More Time” ao se preparar para novos lançamentos.

“Sempre que estou planejando algo solo, me vejo assistindo ao clipe dessa música como referência”, comentou Jisoo. “Adoro essa energia pop e constantemente penso: ‘Quero criar algo com essa mesma vibe’. Esse vídeo se tornou uma grande fonte de inspiração para mim.”

Além de falar sobre sua carreira solo, a artista também abordou os planos do BLACKPINK para o futuro, especialmente em relação à próxima turnê mundial, prevista para 2025.

“No último ano, cada uma de nós focou bastante em projetos individuais, o que nos ajudou a evoluir artisticamente. Agora que estamos juntas novamente, acredito que vamos voltar ainda mais fortes e com uma presença ainda mais impactante”, destacou.