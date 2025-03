A inspiração de Tate McRae na música pop

Aos 13 anos, Tate McRae conquistou o público ao ficar em terceiro lugar no reality “So You Think You Can Dance”. Na época, imaginava-se seguindo carreira como dançarina ao lado de grandes nomes do pop, mas o destino reservava um caminho ainda mais grandioso: ser ela própria uma popstar. Agora, em 2025, a artista desembarca no Brasil para sua estreia no Lollapalooza, consolidando sua posição no cenário musical global.

Desde os primeiros passos na música, McRae se inspirou no pop dos anos 2000, influenciada por Timbaland, um dos produtores mais marcantes daquela década. Começou compartilhando covers no YouTube e, para vencer a timidez, criou uma alter ego chamada Tatiana, que descreve como “ousada e destemida”. Enquanto nos bastidores prefere momentos tranquilos e petiscos como ovos cozidos e biscoitos de arroz com manteiga de amendoim, nos palcos se transforma completamente.

Nascida em Calgary, no Canadá, Tate chamou atenção com faixas melancólicas como “One Day” e “You Broke Me First”, sendo até comparada a Billie Eilish. No entanto, sua grande virada veio com “Greedy”, um hit dançante que viralizou no TikTok e a colocou no topo das paradas em diversos países, inclusive no Brasil. A canção marcou sua transição definitiva para um pop eletrônico e coreografado, resgatando a energia de performances icônicas da década de 2000.

Com o respaldo de uma equipe renomada, que inclui Ryan Tedder, conhecido por seu trabalho com Adele e Taylor Swift, Tate tem refinado seu som e sua presença artística. No clipe de “Sports Car”, explora ao máximo suas habilidades na dança, exibindo 12 figurinos diferentes e consolidando sua identidade como performer completa.

Na única entrevista concedida ao Brasil antes de sua vinda, a artista falou sobre sua evolução musical e o impacto da transição para um som mais pop. “Não sei se daria um rótulo exato ao meu estilo, mas com certeza tem influências dos anos 2000 misturadas com aquilo que mais gosto de ouvir”, explicou ao G1. Ela também mencionou a importancia do TikTok em sua ascensão, destacando uma relação de “amor e ódio” com a plataforma: “É uma forma incrível de alcance, mas também algo de que tento não depender tanto”.

Tate compartilhou ainda sobre sua amizade com Olivia Rodrigo e outros artistas, descrevendo esse círculo como uma grande fonte de inspiração e apoio. Questionada sobre um possível papel interpretando Britney Spears no cinema, ela descartou a ideia: “Seria muito difícil recriar uma carreira como a dela”. Em vez disso, tem um sonho claro: conquistar um Grammy.