Saiba o que Lizzo disse sobre o novo álbum

A cantora Lizzo acaba de dar uma grande notícia aos fãs: seu próximo álbum, intitulado Love in Real Life, está oficialmente concluído. A revelação foi feita na última quarta-feira (19), através de uma publicação em suas redes sociais.

Na postagem, a artista compartilhou uma foto direto do estúdio e brincou sobre o intenso dia que teve. “O álbum está pronto, gente!”, celebrou. Em seguida, fez uma referência bem-humorada à astrologia e à crença de que Mercúrio retrógrado pode causar imprevistos. “Meu Mercúrio tem micro tranças? Porque eu fiz um tratamento de canal de emergência, anunciei o SNL e finalizei meu álbum, tudo em um só dia”, brincou.

Para os entusiastas da astrologia, Mercúrio retrógrado é um período em que o planeta parece se mover para trás em sua órbita, o que supostamente pode gerar desafios na comunicação, tecnologia e viagens.

Lizzo no SNL e o lançamento de novos singles

O novo projeto musical de Lizzo já conta com dois singles lançados: Still Bad e a faixa-título Love in Real Life. Esses são os primeiros lançamentos solo da artista desde Special (2022), álbum que atingiu a segunda posição na Billboard 200 e trouxe o hit About Damn Time, que liderou a Billboard Hot 100 por duas semanas.

Além disso, Lizzo se prepara para retornar ao palco do Saturday Night Live no episódio do dia 12 de abril. Esta será sua quarta participação no programa, no qual será a atração musical ao lado do apresentador Jon Hamm. Ela estreou no SNL em 2019 e teve outras duas aparições em 2022.

Influências e expectativas para o novo projeto

Em entrevista à SiriusXM, Lizzo compartilhou suas inspirações para o novo trabalho. Segundo ela, nomes icônicos da música, como Michael Jackson e Beyoncé, tiveram grande impacto na criação do projeto. “Não podemos ignorar o quanto [Michael Jackson] influenciou o clipe de Love in Real Life. Além disso, Beyoncé tem feito álbuns visuais desde B’Day, e isso é incrível para mim”, revelou.