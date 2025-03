Pabllo Vittar confirma participação especial no Lollapalooza 2025

O Lollapalooza 2025 vai ficar ainda mais especial com a participação de uma das maiores estrelas da música brasileira.

Embora Pabllo Vittar não esteja programada para fazer um show solo no festival, a drag queen mais famosa do Brasil terá um destaque único ao subir ao palco como convidada especial de Marina Lima.

A notícia foi confirmada no último fim de semana, e promete ser uma das apresentações mais aguardadas do evento.

Vittar, que já encantou o público do Lollapalooza em 2022 com um show memorável, se prepara agora para integrar o palco de um dos maiores nomes da música brasileira. Marina Lima, cantora e compositora consagrada da MPB, convidou Pabllo para uma participação de peso durante o seu show no dia 29 de março, um dos momentos altos do festival.

O anúncio oficial foi feito pela própria Marina, que compartilhou a novidade com seus seguidores no Instagram. Ela fez questão de celebrar o encontro musical com Vittar, descrevendo a participação de forma empolgante:

“Minhas senhoras e meus senhores!!! A convidada especialíssima para, juntas, arrebentarmos a boca do balão no Lollapalooza é a dona da p*rra toda! The one and only Pabllo Vittar! Essa grande estrela brasileira aceitou meu convite para estar comigo neste dia tão especial!!!! Pabllo, não vejo a hora de encontrarmos”, escreveu a artista.

O show de Marina Lima no Lollapalooza ocorrerá às 15h50 no dia 29 de março e será transmitido ao vivo pelo Multishow, dando a chance para o público de todo o Brasil acompanhar essa parceria histórica. A união entre as duas artistas é uma mistura perfeita de gerações e estilos, com Marina Lima, ícone da música brasileira e representante da MPB dos anos 80, dividindo o palco com Pabllo Vittar, fenômeno pop e voz potente da cena musical contemporânea.

A participação de Pabllo no show de Marina Lima no Lollapalooza não só promete ser um dos pontos altos do festival, como também é um marco na história da música brasileira. A presença de uma drag queen em um palco tão importante como o do Lollapalooza reafirma o poder transformador da música e da arte como forma de expressão e resistência, celebrando a diversidade e a inclusão de diferentes públicos.

Para Pabllo, essa participação representa um novo momento em sua carreira, marcando sua segunda vez no Lollapalooza, onde, em 2022, fez história com um show empolgante. Com seu estilo irreverente, energia contagiante e vozes marcantes, a drag queen promete conquistar novamente os fãs e se conectar com o público de uma maneira única.

Pabllo Vittar: Expectativa para o Lollapalooza 2025

O Lollapalooza 2025 está se consolidando como um dos maiores eventos musicais do Brasil, e a participação de artistas como Pabllo Vittar e Marina Lima só aumenta a expectativa em torno do festival. Enquanto o line-up completo segue sendo revelado aos poucos, essa parceria entre duas grandes estrelas da música brasileira está sendo vista como uma das atrações mais emocionantes e inovadoras do evento.

Além de celebrar a música em sua forma mais pura e universal, essa colaboração destaca também a evolução de Pabllo Vittar como artista, que segue conquistando novos espaços e reafirmando sua posição de destaque no cenário musical nacional e internacional.

O Lollapalooza 2025, sem dúvida, será uma edição marcada por momentos inesquecíveis, e a participação de Pabllo com Marina Lima promete ser um dos mais aguardados.