Ed Sheeran revela significado de “Azizam”

Ed Sheeran acaba de anunciar o lançamento de “Azizam, o primeiro single de seu aguardado álbum Play, programado para chegar às plataformas digitais no dia 4 de abril.

O cantor revelou também o significado do título da música, que tem raízes na língua persa, onde “Azizam” significa “meu amor”.

A novidade foi divulgada por meio de um teaser nas redes sociais, que não só trouxe o título da faixa, mas também deixou os fãs curiosos com um trecho inédito da música.

A escolha do título e da temática da música foi uma surpresa para muitos, mas Sheeran explicou sua motivação através de uma mensagem pessoal. Segundo ele, a ideia de compor a música surgiu a partir de uma sugestão do compositor Ilya Salmanzadeh, que propôs que Ed explorasse influências culturais e musicais persas.

“Escrevi para Azizam depois que Ilya sugeriu tentar criar algo inspirado na herança e cultura persa”, revelou Sheeran, destacando a importância de explorar diferentes tradições musicais enquanto viaja pelo mundo.

A proposta de mergulhar em uma cultura musical distinta foi uma experiência enriquecedora para o cantor britânico. Sheeran descreveu o processo criativo de “Azizam” como uma porta de entrada para um universo novo e excitante. “Foi como abrir uma porta para um mundo completamente novo e emocionante. Eu adorava como muitos ritmos, escalas, melodias e instrumentos eram diferentes, mas, ao mesmo tempo, semelhantes à música tradicional irlandesa com a qual cresci. Isso me mostrou que a música nos conecta a todos e que, realmente, ela é uma linguagem universal”, comentou.

O lançamento de “Azizam” marca um novo capítulo para Ed Sheeran, que se distanciará do estilo folk de seu último álbum e retorna ao pop em grande estilo. A faixa já está disponível para pré-salvamento nas principais plataformas de streaming, e os fãs também podem garantir a sua cópia do single em CD e vinil através da loja oficial de Ed. A música promete não apenas trazer um ritmo vibrante, mas também fortalecer a conexão do cantor com seus seguidores, celebrando a diversidade e a universalidade da música.

Álbum “Play” e expectativas para “Azizam”

Embora a data oficial do lançamento de Play ainda não tenha sido divulgada, Ed Sheeran já adiantou que o álbum será uma homenagem à liberdade criativa e à diversão, um retorno ao pop depois de seu trabalho mais introspectivo e focado no folk. “Este álbum inteiro é sobre ser lúdico, exploratório e comemorativo”, revelou o cantor, que também indicou que vários clipes já foram gravados para acompanhar o lançamento do disco.

Além da estreia de seu novo trabalho, Sheeran continua em turnê com sua aclamada +–=÷× Tour, que se estende até setembro e inclui uma nova etapa de shows no Oriente Médio e na Europa. Com a promessa de um álbum que explora novas sonoridades, “Azizam” parece ser apenas o começo de uma jornada musical vibrante e cheia de surpresas para o público global.

Com “Azizam”, Ed Sheeran não só apresenta um novo single empolgante, como também compartilha uma faceta mais exploratória de sua carreira musical. A mistura de influências culturais persas com a essência pop que marcou sua trajetória mostra que Sheeran continua disposto a experimentar e inovar, oferecendo aos fãs uma experiência sonora única e emocionante.

O lançamento de Play promete ser uma das maiores surpresas de 2024, e os fãs mal podem esperar para conhecer mais dessa nova fase do artista.