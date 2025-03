Mariah Carey vence processo de plágio

Mariah Carey saiu vitoriosa de um processo que alegava plágio envolvendo um de seus maiores sucessos, “All I Want for Christmas Is You”.

A cantora foi acusada pelo músico Andy Stone, que, sob o nome artístico Vince Vance, afirmou que a faixa de Mariah se inspirava em sua própria composição de 1988, que também tinha o mesmo título. Stone alegou que a artista “certamente teve acesso” à sua música e, por isso, entrou com uma ação judicial pedindo uma indenização de US$ 20 milhões (aproximadamente R$ 114 milhões).

A disputa legal, que gerou uma grande atenção na mídia, chegou ao fim com uma decisão da juíza federal Monica Almadani.

Ela afirmou que as semelhanças entre as duas músicas eram “muito superficiais” e que a canção de Mariah Carey era “muito diferente” da composição de Stone.

A juíza concluiu que a única similaridade entre as faixas era o uso de elementos líricos comuns, como o tema natalino, algo que já havia sido explorado de diversas formas antes da criação da música de Andy Stone.

O desfecho favorável a Mariah Carey veio após uma análise musicológica detalhada que demonstrou que as músicas não compartilhavam elementos substanciais. De acordo com a decisão de Almadani, a única semelhança real entre as duas composições eram alguns clichês relacionados ao Natal, os quais eram comuns em diversas músicas da época.

A juíza, em sua sentença, classificou a ação movida por Stone como “frívola” e criticou a falta de mérito do processo, que, segundo ela, não tinha fundamento suficiente para ser levado adiante.

Com a vitória de Mariah, a cantora agora poderá pedir que Stone arque com os custos legais do processo, o que pode incluir uma parte ou até a totalidade das despesas relacionadas ao caso. A sentença foi um grande alívio para a artista, que já enfrenta a pressão de ser uma das artistas mais icônicas do mundo da música.

“All I Want for Christmas Is You” é uma das canções mais populares da história recente, sendo um hit indiscutível nas festividades de fim de ano, e é um marco na carreira de Mariah.

Impacto do processo na carreira de Mariah Carey

Esse caso de plágio trouxe à tona uma discussão recorrente sobre a propriedade intelectual e o impacto que acusações de cópia podem ter em artistas de grande sucesso.

Embora as acusações tenham sido refutadas, o processo colocou Mariah Carey sob os holofotes mais uma vez, especialmente durante o período de maior relevância de sua música, que é o Natal. “All I Want for Christmas Is You” continua a ser uma das faixas mais tocadas durante as festividades, e a vitória legal de Mariah reafirma sua posição como uma das grandes compositores da indústria musical.

Mariah, que ao longo dos anos tem mostrado não só seu talento vocal, mas também sua habilidade como compositora e produtora, foi reconhecida por sua originalidade e por ter criado uma música atemporal que transcende gerações.

A decisão judicial é uma vitória significativa para a cantora, que pode agora olhar para o futuro com a confiança de que seu legado artístico permanece intacto, sem ser manchado por acusações infundadas.

Essa batalha legal, que durou meses, é um lembrete da importância da proteção da propriedade intelectual no mundo da música e do impacto que disputas como essa podem ter na carreira de artistas de renome. Mariah Carey, como sempre, saiu triunfante, garantindo seu lugar entre os ícones da música mundial.