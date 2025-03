Miley Cyrus anuncia novo álbum “Something Beautiful” para maio

A cantora Miley Cyrus está preparando uma nova era em sua carreira musical. Na última segunda-feira, 24 de março, ela anunciou oficialmente o lançamento de seu nono álbum, intitulado “Something Beautiful”.

O disco, que será disponibilizado em todas as plataformas de streaming no dia 30 de maio, chega após o sucesso de seu álbum anterior, “Endless Summer Vacation”, lançado em agosto de 2023.

“Something Beautiful” é mais do que apenas um álbum – é uma evolução na sonoridade e na mensagem de Miley Cyrus, que segue apostando em sua autenticidade e na busca por novas sonoridades.

O novo projeto conta com 13 faixas originais e é produzido pela própria Miley em parceria com o renomado produtor canadense Shawn Everett, conhecido por seu trabalho com artistas como The War on Drugs e Kacey Musgraves.

Além do anúncio da data de lançamento, Miley também revelou a capa do álbum. A imagem traz a cantora vestida com uma peça de alta costura do lendário estilista Thierry Mugler, datada de 1997.

A fotografia foi realizada pelo aclamado fotógrafo Glen Lutchford, que tem sido responsável por diversas campanhas de grandes marcas e fotos de celebridades. A escolha de uma peça icônica de Mugler, conhecida por seu design futurista e arrojado, se encaixa perfeitamente com a proposta do álbum, sugerindo uma vibe que mistura glamour e ousadia.

Miley também compartilhou com os fãs que, assim como no álbum anterior, “Something Beautiful” apresenta um som que mistura diversos elementos do rock, pop e country, mas com uma abordagem mais introspectiva e experimental.

As faixas exploram temas como a busca pela felicidade, o autoaperfeiçoamento e as complexidades das relações pessoais, refletindo o amadurecimento artístico da cantora.

O álbum anterior de Miley, “Endless Summer Vacation”, foi um grande sucesso, consolidando ainda mais a artista como uma das principais vozes da música pop contemporânea.

A faixa “Flowers”, um dos maiores hits do disco, foi particularmente marcante, recebendo grande reconhecimento e rendendo à cantora seu primeiro Grammy. O single tornou-se um hino de empoderamento, com sua letra emocional e poderosa ressoando profundamente com o público.

Agora, com “Something Beautiful”, Miley segue o caminho da reinvenção, apostando em novos sons e temas, ao mesmo tempo em que mantém sua essência autêntica. Este novo álbum promete não só mostrar a versatilidade da artista, mas também cativar ainda mais seu público fiel, que acompanha sua jornada desde o início de sua carreira na Disney.

Miley Cyrus cenário musical

Miley Cyrus continua a ser uma das artistas mais inovadoras e influentes da música pop. Com sua habilidade única de se reinventar a cada álbum e sua postura ousada e desafiadora, ela conquistou uma base de fãs diversificada ao longo dos anos. “Something Beautiful” é uma continuação dessa trajetória, e os fãs estão ansiosos para ver como a cantora vai explorar novas sonoridades e ideias neste novo projeto.

Enquanto aguardamos o lançamento de “Something Beautiful”, a expectativa cresce em torno de como esse novo álbum se posicionará no cenário musical. Será que Miley Cyrus conseguirá novamente superar as expectativas e entregar mais um trabalho de grande impacto? Só o tempo dirá, mas, com certeza, o que ela vem preparando promete ser um dos maiores acontecimentos musicais de 2025.

Se você é fã de Miley, prepare-se para mergulhar em uma nova fase da carreira de uma das artistas mais fascinantes da atualidade.