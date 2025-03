Olivia Rodrigo chega a Curitiba para seu primeiro show no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

Olivia Rodrigo, uma das maiores sensações do pop atual, desembarcou em Curitiba nesta segunda-feira (24) para o tão esperado show da sua turnê “Guts World Tour”.

Após se apresentar no Lollapalooza da Argentina e do Chile, a cantora chegou ao Brasil com muita expectativa, pronta para fazer história em seu primeiro show na capital paranaense.

O espetáculo ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 26 de março, no Estádio Couto Pereira.

Ainda há ingressos disponíveis para a apresentação, com opções para a pista premium, pista comum e cadeira social inferior. Os fãs curitibanos têm a chance de assistir à estrela em um dos maiores estádios da cidade, em uma noite que promete ser inesquecível.

A turnê de Olivia Rodrigo tem sido um sucesso mundial, e a chegada dela ao Brasil é aguardada com grande ansiedade.

O show em Curitiba será a primeira vez que Olivia Rodrigo se apresenta no Brasil, e o evento conta com a participação especial da cantora St. Vincent, que fará a abertura da noite. A turnê de Olivia já vendeu mais de 1,4 milhão de ingressos em todo o mundo, consolidando sua posição como uma das artistas mais relevantes da atualidade.

Além disso, o show de Curitiba tem um significado ainda mais especial, pois parte da arrecadação com a venda de ingressos será destinada ao fundo “4 Good” (“Pelo Bem”), um projeto que visa a construção de um futuro mais justo e equitativo para meninas e mulheres.

Para os fãs que não puderem estar presentes no show de Curitiba, Olivia Rodrigo será uma das atrações principais do Lollapalooza Brasil, que acontece na próxima sexta-feira (28) em São Paulo.

A performance será transmitida ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay, além de exibição dos melhores momentos na TV Globo. Com isso, os fãs de todo o país poderão acompanhar a artista em ação, mesmo que à distância.

O setlist de Olivia Rodrigo: Uma noite de hits e emoção

A setlist apresentada por Olivia nos shows anteriores, em países vizinhos, promete emocionar o público brasileiro. Entre as faixas que fazem parte do repertório da turnê estão alguns dos maiores sucessos de sua carreira, como “drivers license”, “vampire” e “good 4 u”.

A cantora também incluiu algumas surpresas, como uma versão de “Don’t Speak” do No Doubt e covers de suas próprias músicas.

Abaixo está a setlist que Olivia Rodrigo apresentou nos shows na Argentina e Chile:

Obsessed Ballad of a Homeschooled Girl Vampire Drivers License Traitor Bad Idea Right? Love is Embarrassing Pretty Isn’t Pretty Happier Lacy Enough for You Don’t Speak (cover de No Doubt) So American Jealousy, Jealousy Favorite Crime Teenage Dream Deja Vu

Bis:

Ring of Fire

Brutal

All-American Bitch

Good 4 U

Get Him Back!

Com um setlist repleto de hits e momentos emocionantes, o show de Olivia Rodrigo promete ser uma experiência inesquecível para seus fãs em Curitiba e São Paulo.

Além de ser uma grande oportunidade para quem está acompanhando sua carreira de perto, o evento também reforça o impacto de Olivia na música pop mundial, destacando-a como uma das artistas mais inovadoras e relevantes da atualidade.

Se você está em Curitiba e ainda não garantiu seu ingresso, não perca essa chance única de ver Olivia Rodrigo ao vivo, em uma noite que vai ficar marcada na memória dos fãs.