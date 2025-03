As supostas indiretas de Selena Gomez no álbum novo

Selena Gomez está de volta aos holofotes com o lançamento de seu novo álbum, I Said I Love You First, fruto de uma colaboração com seu noivo, o produtor Benny Blanco. No entanto, a imprensa internacional não perdeu tempo em especular sobre possíveis indiretas para seu ex-namorado, Justin Bieber, mesmo sete anos após o término do relacionamento.

O site da revista People destacou a faixa “You Said You Were Sorry”, que parece refletir sentimentos de um passado conturbado. A letra da música traz versos como “Não penso em você / Feliz sem você / Mais do que algum dia já fui”, que muitos acreditam ser uma alusão à relação com Bieber. Outra parte da canção inclui uma referência a um sonho em que o ex se desculpa: “mas eu tive um sonho / você pedia desculpas, pedia desculpas / desculpas por tudo”. A coincidência com o sucesso de Bieber, “Sorry” (2015), gerou ainda mais especulação, mas vale lembrar que Benny Blanco, parceiro de Selena no álbum, também foi um dos compositores dessa música.

Além disso, o New York Post aponta outra possível conexão em “How Does It Feel to Be Forgotten”. A música contém trechos que poderiam estar ligados ao comportamento de Bieber, com Selena cantando sobre um relacionamento perdido e a percepção de ser esquecida: “porque você entrou, com um sorrisão / falando como se fôssemos amigos”. Essa faixa também foi comparada a “Look at Her Now”, do álbum Rare (2020), que muitos acreditam ser inspirada por seu ex.

Apesar das especulações, Selena Gomez desmentiu qualquer relação direta com seu passado. Em uma entrevista para o Spotify, a cantora explicou que o álbum reflete uma nova fase de sua vida: “A maior parte do álbum não tem nada a ver com o que todos podem pensar. Eu evoluí muito e experimentei a vida com novas pessoas, passei por transições com amigos, perdi pessoas, ganhei outras e vivi uma vida completamente nova.”

O tema de ‘I Said I Love You First’ de Selena Gomez

O casal Selena Gomez e Benny Blanco, que além de parceiros na música também compartilham um relacionamento romântico, lançou seu primeiro álbum conjunto, intitulado I Said I Love You First.

O projeto conta com 14 faixas, incluindo os singles já divulgados “Scared of Loving You”, “Sunset Blvd”, “Younger and Hotter Than Me” e “Call Me When You Break Up”, este último em parceria com Gracie Abrams. Além dessas, o álbum traz músicas como “Ojos Tristes”, “Don’t Wanna Cry”, “Cowboy”, “Bluest Flame” e “Don’t Take It Personally”.

Uma experiência musical íntima

Antes do lançamento, Selena comentou em uma entrevista à Apple Music sobre a experiência de criar o álbum ao lado de Blanco. “Foi algo muito pessoal para nós, uma espécie de reflexo do que somos juntos. Trabalhar assim foi especial e significou muito para nós dois”, revelou.

Blanco, por sua vez, destacou a admiração por sua noiva e seu crescimento ao longo dos anos. “Selena passou por muitas fases na vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Ela me inspira todos os dias”, disse o produtor. “Ela não teme a morte ou a opinião dos outros, mas tem medo de perder alguém com quem realmente se conectou. E, de alguma forma, essa pessoa sou eu.”

Parcerias de peso e produção refinada

O álbum conta com colaborações especiais, como Gracie Abrams em “Call Me When You Break Up”, e nomes da música latina como Tainy e J Balvin na faixa “I Can’t Get Enough”. Além disso, Maria Zardoya, da banda The Marías, participa de “Ojos Tristes”, uma faixa inspirada na canção “El Muchacho de los Ojos Tristes”, de Jeanette.

A produção do disco também recebeu contribuições de nomes renomados, como Finneas, Cashmere Cat e Blake Slatkin. A rapper GloRilla faz uma aparição especial na faixa “Cowboy”.

A música como forma de conexão

Em entrevista à Rolling Stone, Gomez afirmou que essa foi a experiência mais autêntica que já teve no estúdio. “Era tudo muito natural. Eu acordava, compartilhava meus pensamentos com Benny e, de repente, aquilo se transformava em uma música”, contou.

Blanco reforçou que o álbum foi criado de maneira íntima e sem interferências externas. “Cada canção foi escrita por nós ou por pessoas muito próximas. Queríamos garantir que tudo soasse exatamente como imaginamos desde o início.”